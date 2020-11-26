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彩豐網店旗下產品正價85折優惠 GODIVA散裝巧克力買1送1/片裝巧克力買10送10

精明理財 07:00 2020/11/26

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、彩豐網店：旗下產品正價85折優惠 

彩豐網店於11月25日至11月26日期間，彩豐旗下產品正價85折優惠，優惠期間暫停「任何買贈」及「新會員送優惠券」優惠。優惠不包括購買衞生囗罩及箱購產品。

網站只需買滿$500即可享免費送貨。

網上商店

2、GODIVA：散裝巧克力買1送1/片裝巧克力買10送10

GODIVA的散裝巧克力買一送一及片裝巧克力買十送十優惠延長至11月30日。

此外，由即日至12月20日期間，使用美國運通卡於專門店或網店累積簽賬淨每滿$650，可享$100簽賬回贈。優惠只適用於首5,000張成功登記此優惠之合資格美國運通卡及優惠期內每張已成功登記之美國運通卡最多可享5次簽賬回贈。

專門店地址網店

3. 牛摩：升級版火鍋外賣自取套餐 $358 起

牛摩推出升級版牛摩火鍋外賣自取套餐，節日限定升級版外賣火鍋套餐加送日式磯煮鮑魚及加州反卷，套餐更新增封門柳牛肉、港式水魷魚，節日「Fun享價」只需 $358 起！另有美國和牛、日本和牛 火鍋套餐同其他美食可追加 。

套餐餐牌

Go！4Food會員更尊享早鳥優惠，只要於12月10日或之前預訂，就可以50分換領「95折電子優惠券」，成個套餐照價再折 ！


撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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