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【理財規劃】月入3萬仍入不敷支　停止畀6,000元家用可減負擔？

理財規劃 10:42 2020/11/26

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【理財規劃】月入3萬仍入不敷支　停止畀6,000元家用可減負擔？

本港有不少打工仔都是月光族，收入只足夠應付支付，沒有餘錢可以儲蓄。有月入3萬網民發文指自己入不敷支，除每月花光收入外，更需要倒貼6,000元維持生活，故希望尋求他人意見改善現狀。

【父母保守只造定存收息　阿仔求教如何說服父母投資︰按此

每月收入：30,000元

每月開支：

  • 學費︰10,000元
  • 家用︰6,000元
  • 還貸款︰15,000元
  • 生活費︰5,000元

每月尚欠：6,000元

有網民在網上討論區發文以「而家每個月入不敷支點搞」為題發文，指自己月入3萬元，但每月支出達3.6萬元。該網民更估計自己明年5月存款會見底，之後或需借錢過活。另外，更指自己現時只有8萬元存款，明年2月需要付約35,000元的保險費用。

【網民留言】

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宜先審視最大支出

認可理財策劃師林昶恆（Alvin）指出，若想製造正現金流，宜先審視個人最大的支出。該網民最大支出是還貸款及學費，貸款支出達1.5萬元，佔一半收入。他續指，若要改善情況，要先知道事主的生活模式，到底是因為借錢消費而負債，還是替家人還款。若是個人問題，就要改變消費習慣。

由於該網民只剩下半年儲備，情況相當緊急，當務之急是減少開支。林昶恆表示，如貸款是家人借出，可與家人商量延長還款期；若貸款是由銀行借出，只好按時還款。

考慮進修是否必要

另外，在讀書方面，林昶恆籲事主要考慮進修的原因，可否推遲讀書計劃。因為每個月花1萬元讀書，1年則需12萬元。他續指，不少人有進修迷思，以為大灑金錢修讀課程，修畢課程後收入亦會水漲船高，但事實上並不是這麼簡單。

雖然有部分網民建議事主減家用，但林昶恆指出家用只佔事主收入的兩成，而借貸及學費卻佔收入八成以上。若要處理現金流問題，應由大金額着手，否則難以解決現時困境。

雖然事主現時有8萬元的儲蓄，但是林昶恆不建議用來投資創造財富。與其透過高風險投資賺錢，他建議事主先做好開源節流，減少現有支出及尋找兼職工作增加收入。

記者︰曹佩鈞

欄名 : 理財學堂

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