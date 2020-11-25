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【MPF】20年滾存百萬強積金　MPF百萬戶分享5個投資心得

理財規劃 18:33 2020/11/25

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【MPF】20年滾存百萬強積金 MPF百萬戶分享5個投資心得 -

強積金（MPF）制度實施至今已有20年，打工仔每月將月薪的5%儲起來作退休金，加上僱主供款的5%，20年時間可滾存多少資金？據積金局數據，截至2019年12月底，每名MPF計劃成員的帳戶平均累積了21.7萬元，而全港有1,010萬個MPF帳戶，累積到100萬元以上的MPF帳戶有6.29萬個。如何將MPF帳戶累積至逾百萬元？兩名MPF百萬戶接受《iMoney》訪問時表示，心得是盡量進取地投資，以爭取較高的回報。

【年屆50失業　如何可以用錢搵錢？：按此

盡可能進取　不要過分保守

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時從事MPF業務整整20年，她亦是6萬多名「MPF百萬戶」的其中一員。她接受《iMoney》訪問時表示，滾存百萬元MPF的心得是進取，透露自己的MPF大部分時間是100%投資在股票基金，近來以中港股票為主。

她舉例指，保守基金回報率成立至今年率化回報普遍不足1%，但股票基金則有5%左右，作為長綫投資，兩者的差距十分大。她坦言，MPF成員要承擔自己的投資決定，若果不擅長投資，她提議選擇「預設投資策略（DIS）」或中風險基金。

莫估市　別太頻繁轉換MPF

其次，劉嘉時不建議打工仔太頻繁轉換MPF，一年可以審視三、四次，每季看一看，她坦言自己甚少轉換基金，若對中港股市的後市不放心，也不一定要轉走，可暫時將新錢放進其他基金，例如考慮放到DIS或債券基金。她坦言小投資者很難「估市」，多數估錯後市走向，即使有時市況大幅波動，接受短期震盪，決定一動不如一靜，效果或比頻繁轉基金更好。

增加自願供款　為退休早作準備

劉嘉時準備退休資產心得是增加儲蓄，在強制性供款之外，她也有進行特別自願性供款（SVC）及可扣稅自願性供款（TVC） ，「最緊要儲多啲，儲多1,000元、500元都幫到你！我思想傳統，我覺得儲錢好緊要，因為將來唔知發生咩事。」

【快樂退休要幾多錢？10大幸福城市+所需退休儲備一覽：按此

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選擇最有潛力市場

今年59歲、半退休的中產人士阿健，供了20年MPF，他戶口總值已滾存至123.6萬元。他同樣主張進取投資MPF，更指自己從未進行自願性供款，逾百萬元MPF資產全是投資回報滾存所得。

阿健深知MPF是長綫投資，因此選基金必然是選擇未來最有增長潛力的市場。他憶述去年中眼見香港社會動盪，港股港樓勢將受壓，決定轉走手上的港股基金。他認為，相較於歐美市場，中國股市未來上升空間更大。他又見到近來美元貶值，看好人民幣長綫升值，相信中國股票基金可看高一綫。阿健由去年6月開始轉到中國股票基金，至今累積升了四成。

選基金前做足功課　了解基金持倉

阿健決定轉移MPF至中國股票基金，也有做足功課，留意基金的首十大持倉，例如有騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 及貴州茅台等。他留意到這隻基金有相當大的投資比重在科技股上，相信基金回報可長綫增長，另外他亦參考過基金管理人的往績，尚算不錯，相信其投資取態，因此，阿健坦言不介意基金管理費。

【原文節錄自《iMONEY智富雜誌》

責任編輯：李瑩

欄名 : MPF理財

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