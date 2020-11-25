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舊經濟投資機會　美股另類REIT美國鐵塔

博客 18:04 2020/11/25

分享：

舊經濟投資機會 美股另類REIT美國鐵塔

介紹完攻的選擇，守的選擇有這隻美股另類REIT：美國鐵塔。

【新經濟投資機會　京東業績亮麗　下跌可收集，按︰上一頁

美國鐵塔︰另類REIT

中國鐵塔 （00788） 是不少香港投資者也有留意的股票，今期跟大家探討一下其同業美國鐵塔（美：AMT）。

美國鐵塔是一隻全球最大的REITs之一。公司除了在美國，於亞洲、歐洲、非洲及拉丁美洲等全球多個地方也有營運，目前營運超過18.1萬個通訊站址，其中4.1萬個在美國，其餘於國際市場。

在今年第三季，美國佔總收入57%，亞洲及拉丁美洲各佔約15%，非洲則佔10.9%；非洲是增長最快的地區，收入按年升48.5%。

美國鐵塔的主要收入是出租塔址收取租金收入，而租金會與通脹如CPI等掛鈎上調。另外，亦有來自分布式天綫系統網絡及光纖等資產收入。在美國會有服務收入，提供的是鐵塔相關服務，如收購土地、規劃及獲取准許（簡稱AZP），以及做結構分析等，AZP多數是一次性，結構分析則有機會多於一次。

事實上，美國鐵塔除了會自己興建新鐵塔外，亦會透過收購擴張去推動增長。例如公司於今年11月初宣布將出資35億美元收購InSite Wireless Group，正式進入加拿大市場，交易預計會於2020年底完成。

業務穩健　兼具5G概念

在截至今年9月底的季度，公司收入為20.1億元（美元‧下同），按年升3%。淨利4.63億元，按年跌8.4%，但由於折舊影響太大，看經調整EBITDA更佳。這在上季為13億元，按年升5.6%。在今年第一季及第二季，經調整EBITDA分別按年升14%及2%。在2019年，經調整EBITDA按年升2%，整體增長保持穩定。

再看被視為更準確評估REITs營運表現的合併AFFO（Adjusted Funds From Operations），於第三季達10.2億元，按年14.7%，較去年同期按年升8.5%有所提高，在今年首季及第二季分別為-0.33%及1.54%。

美國鐵塔業務穩健，而且具備5G概念，所以令到股價在過去幾年顯著上升，並令到股息率偏低，只有約1.8厘。不過，公司股息增長率其實很強勁，在2012年每股派息只有0.9元，到2019年每股派息升至3.78元，複合年增長率達約23%。

因此，如果不介意悶，想找長期表現穩步上揚的投資機會，美國鐵塔會是選擇之一。

 

【原文︰新舊經濟股的投資機會】（收費文章）

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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