【施政報告2020】「大灣區青年就業計劃」設2000名額　鼓勵企業聘本港大學畢業生派駐大灣區

早前已有消息指，政府將推出「大灣區青年就業計劃」，開設職位助港青到大灣區城市工作。特首林鄭月娥今日（25日）發表最新一份《施政報告》公布有關政策，將鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個，當中包括創科職位。

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「大灣區青年就業計劃」設2000名額 暫未提及薪金資助

林鄭月娥今表示，青年人的失業率可能會維持雙位數字一段時間，而有7,000萬人口的大灣區發展潛力卻十分巨大，能為香港青年人提供事業發展機會。她續指，在今年《施政報告》諮詢期間，不少企業表示若政府能提供補助，可在大灣區為香港青年提供工作機會。

因此，為鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市工作和發展事業，特區政府將推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2000個，部分為創科職位。

然而，早前報道提及「大灣區青年就業計劃」中，政府將為有關職位提供資助，獲資助後職位月薪可達15,000元至20,000元。惟今日公布的《施政報告》中提及的「大灣區青年就業計劃」暫未有提及有關資助。

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鼓勵港青到大灣區創業

此外，為鼓勵港青創業，民政事務局會在疫情穩定及恢復跨境旅遊後，將資助十多個非政府機構推行「青年創業計劃」，預計批出約1億元，為近200家青年初創企業提供資助及向約4,000名青年提供服務。特區政府將成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，作為一站式資訊、宣傳及交流平台，進一步支持香港青年在大灣區創新創業。

責任編輯：李瑩