▲ 【耶倫-美國】耶倫獲委任為美國財長刺激美股衝上3萬關 到底耶倫是誰、有幾把炮？一文話你知

耶倫（Janet Yellen）正式被拜登委為財相，對美股有何影響？雖然在政壇上，是屁股指揮腦袋，指你在何位就只能做該位的事。之前講過甚麼甚麼的鴻圖理想，都要擱一邊。但人總有歷史包袱，你從哪裏來，總有點哪裏的味。

耶倫是經濟學博士 精於就業研究

耶倫是經濟學博士，長期任美加州伯克利分校教授，之後入了三藩市美儲局，主管研究，她跟現任美儲局長鮑威爾的最大分別是，耶倫學術底子紮實，三藩市儲局的研究，常是眾多美儲局中的表表者，研究命題很有前瞻性，即不是爆鑊後才做死因調查，而是美經濟未病就估會有乜病。

耶倫跟其前任美儲局主席伯南克的分別是，伯南克主做宏觀經濟研究，如通脹、通縮，耶倫則精於就業研究，即是微觀經濟，用最簡單的話來分，伯南克是在雲上走，耶倫則貼地行。

耶倫任職聯儲局時曾數度加息

耶倫接伯南克任時，市場估她會保持伯南克的寬鬆貨幣政策。但實則上，美儲局在她任內，曾數度加息（好似三次），直到特朗普上台，因耶倫不肯減息，而被現美儲局主席鮑威爾取代。

特朗普亦認為鮑威爾是隻鴿，但他骨子裏卻是鷹。所以美國財經漫畫就將鮑威爾穿上件超人衫，只不過特朗普連番高壓，又啟貿戰，美經濟滑落，鮑威爾才由隻超人鷹，變成隻超鵪鶉。

大家要明白伯南克、耶倫、鮑威爾這三位前任、現任美儲局主席對QE，低息的DNA，才可以預計在2021年之後的4年，美國的可能財經政策。

耶偷老公是諾貝爾經濟學獎得主之一

看耶倫，不能單看她自己，還要看她老公──喬治‧阿克洛夫，他是2001年諾貝爾經濟學獎得主之一，他是當代新凱恩斯主義（是講貨幣與通脹）的主要代表，他的諾獎研究是對信息不對稱問題的分析。

對市場失靈結論的論證。其研究動搖了新古典主義的理論基礎。在今時所有的微觀經濟教科書中，都有喬治‧阿克洛夫的各種經典分析。

大家可能對上段一大堆經濟名詞，被悶到發暈，那就給你個醒神的，股市、金融市場就經常是信息不對稱的（即你所知較大戶所知的少），點好？要讀點阿克洛夫的理論。因其理論現被應用到健康保險、金融市場和僱用合同等。

鮑威爾又精於乜？他是富家子出身，幾乎一畢業就管理家族的資產。此即他以前應是高盛、大摩等的大客。其後，他又管理其他人的資產，管了幾十年。

鮑威爾+耶倫=？

嗱，鮑威爾做美儲局長，和耶倫做美財長，會代表乜？

1.美金融市場有難？鮑威爾見過，亦有經驗去處理過。

2.美就業市場有難？耶倫的老本行。

3.為甚麼筆者要拉出耶倫的老公？你估這對老夫妻閒話家常會不會也講到金融市場的不對稱信息？不單如此，由於阿克洛夫是諾貝爾經濟學獎得主，即是耶倫家平時也是經濟學猛人雲集，正是談笑有鴻儒，往來無白丁。

一個人要成功，不可能單靠一個人的努力，是要靠集體智慧。這就是當拜登宣布找耶倫做財長時，市場反應很正面。原因？不是一個耶倫返工，還有半個耶倫（她老公）和其家中常出入談笑風生的鴻儒。

耶倫上任 QE會停

鮑威爾和耶倫會不會不咬弦？放心，在耶倫任美儲局主席期間，鮑威爾基本上對耶倫之政策從未反對過，N次會議只作過一次有紀錄的發言。這點筆者數年前曾寫過，當時我認為鮑威爾是叫耶倫做阿媽的。

事實上，耶倫和鮑威爾是反對過分寬鬆，是要找時間收水。因為無止境地放水，是絕不可能使America Great Again而是會使America Bubble Burst Again。

因此，當明年1月耶倫上任後，不要以為QE再續，而是QE音樂基本已停，但久不久仍要唱一兩段QE老歌，是因為有實情需要，甚麼實情？

1.在明年1月，約有1,400萬人的失業救濟期完，將有3,000萬人會因欠租而被驅出其住房。留意，是1月嚴冬，不是6月盛夏，怎救這批窮人，是拜登1月4日的宣誓任職時的首要難題。

圖一是美儲局的各種緊急援助資金的可用情況，特朗普臨尾自美儲局抽走4,000億資金，會否使到（a）新政府未必能急發到債；（b）美儲局這個水塘又突然少了水。所以特朗普發起爛渣，真是心狠手辣，這便立即對耶倫考牌。

圖二是待救援的人的分布圖，耶倫長項是就業。點救？又考耶倫牌。

圖三可能是斷供樓按。付不起租的人群，又是考耶倫牌。

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現任美財長姆欽謂美儲局有大把彈藥（資金）可用，Plenty of Firepower Left，故抽回4,000億。

美儲局人員則表示：憤怒（Furious）。

市場則問，姆欽自背後暗算了鮑威爾？Did Mnuchin Shoot Powell In The Back？股市的反應告訴了大家這是否是暗算（圖四）。

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對耶倫言，未上任，已要開工拆這些1月炸彈。至於其他炸彈，日後再談。

總的言，筆者對耶倫（及其老公與友好）和鮑威爾這對組合是看好的，看好的原因是，財政部和美儲局之後會很合作，不會如今時般公開指罵、暗算。

由於耶倫與鮑威爾都不傾向過分QE，故在未來4年，美政府會循序漸進地收回QE，美息會升（其實升緊啦），不要太看死美元，以及太看好人民幣，要預咗市場一察覺財政部和美儲局在息口問題上是齊唱「雙鷹進行曲」時，美股升勢就會……。以後再談。

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