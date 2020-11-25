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【施政報告2020】2元乘車優惠門檻降至60歲　料2021-22年度逐步落實

精明理財 13:25 2020/11/25

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【施政報告2020】2元乘車優惠門檻降至60歲 料2021-22年度逐步落實 -

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份施政報告。對於長者優惠之一的2元乘車優惠，將長者年齡門檻由65歲降至60歲，林鄭月娥指，政府已大致完成內部評估，在能有效打擊和防止濫用的前提下，將所需撥款納入2021-22年度財政預算案，希望在該年度內逐步落實。

【施政報告2020】為輪候公屋基層家庭提供現金津貼　料2021年中旬接受申請

特首林鄭月娥於今年初宣布，擬放寬俗稱「2元乘車優惠」年齡門檻，由現時65歲降至60歲，惟不少立法會議員質疑有關優惠濫用情況嚴重，擔心放寬門檻會為未來政府帶來沉重的財政負擔。

勞工及福利局局長羅致光早前回應立法會質詢時表示，提供2元乘車優惠涉及不少公帑，2019年合資格長者已達132萬人，該年度乘車優惠開支就達13億元。他續指，隨人口老化，2025年合資格長者將增至175萬人，該年度開支料增至30億元；假如放寬年齡門檻至60歲，合資格人數會再增加62萬人，即237萬人受惠，項目的經常性開支就會高達70億。

林鄭月娥今日指，政府現已就有關優惠完成內部評估，在能有效打擊和防止濫用的前提下，將所需撥款納入2021-22年度財政預算案，希望在該年度內逐步落實。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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