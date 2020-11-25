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【施政報告2020】為輪候公屋基層家庭提供現金津貼　料2021年中旬接受申請

精明理財 12:51 2020/11/25

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【施政報告2020】為輪候公屋基層家庭提供現金津貼 料2021年中旬接受申請 -

特首林鄭月娥今日（25日）發表任內第4份《施政報告》，針對增加房屋與土地的政策，在增加房屋供應以外，政府正研究「劏房」實施租務管制，並為長時間輪候公屋的基層家庭提供現金津貼。

【施政報告2020】中央通過24項大灣區政策措施　將加快落實跨境理財通

為輪候公屋基層家庭提供現金津貼  

林鄭月娥指，對於輪候公屋家庭和其他居住環境惡劣的市民，政府承諾3年內提供15,000個過渡性房屋單位、即將試行為長期輪候公屋的低收入家庭提供現金津貼，以及研究為「劏房」實施租務管制。

為紓緩基層家庭因長時間輪候公屋而面對的生活壓力，政府正研究推出「現金津貼試行計劃」，為非居於公營房屋、非領取綜合社會保障援助（綜援）而輪候公屋超過3年及並未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」（即2人或以上家庭和長者一人申請者）提供現金津貼。

試行計劃初步預算會惠及約9萬個「一般申請住戶」，政府現正制訂計劃的執行細節和詳情，目標是於2021年年中起接受申請，並於7月開始派發現金津貼。

研究「劏房」租金管制

此外，政府亦於今年4月成立「劏房」租務管制研究工作小組，並於7月設立三個專題小組委員會探討與「劏房」有關的社會、經濟、法律等課題，及委聘顧問進行研究，就應否及如何進行「劏房」租務管制現正收集社會各界的意見。工作小組的目標爭取在2021年第一季完成研究，並將報告呈交政府考慮。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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