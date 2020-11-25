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【施政報告2020】施政報告金融政策　研放寬房託基金投資限制等措施

理財學堂 13:09 2020/11/25

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【施政報告2020】施政報告金融政策　研放寬房託基金投資限制等措施

本港面對新冠疫情及環球經濟動盪的挑戰，特首林鄭月娥今天（25日）發表最新一份施政報告，當中提及4項金融措施，以鞏固香港國際金融中心地位，包括推動香港房地產投資信託基金、私募基金發展及家族辦公室業務等。

【延伸閱讀】中央通過24項大灣區政策措施　將加快落實跨境理財通

  • 深化兩地金融互聯互通

政府會加快落實在大灣區的「跨境理財通」。另外，按新上市制度，在香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件下納入「互聯互通」的選股範圍，在兩地金融互聯互通上再添亮點。

  • 推動香港房地產投資信託基金

政府正研究多管齊下的措施，包括適度放寬房託基金的投資限制、擴闊投資者基礎、改進立法和規管架構以利便行業運作，以及加強市場推廣和投資者教育。

  • 促進私募基金發展

在本港營運的私募基金所分發的附帶權益，在符合若干條件下，提供稅務寬免。政府已就建議諮詢業界，並正擬備相關法例，目標是在短期內向立法會提交修訂條例草案。

  • 家族辦公室業務

為進一步推動香港的家族辦公室業務，投資推廣署將成立專責團隊，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 生活理財

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