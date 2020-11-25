▲ 新經濟投資機會 京東業績亮麗 下跌可收集

近日股市出現資金於不同板塊輪動的情況，在美股中有一攻一守的選擇值得考慮。

京東︰下跌可收集

京東（09618；美：JD）是內地的電商龍頭之一，公司上周公布2020年第三季優於市場預期的業績，錄得1,742億元（人民幣‧下同），按年升29.2%。雖較第二季按年升33.8%，略為回落，但仍較第一季的按年升20.7%為高，但卻捱沽。

歸屬於普通股股東的淨利潤為76億元，較去年同期的6億元大增超過12倍，但主要是受到證券投資公允價值變動影響，上季錄得29億元收益，去年同期卻虧損40億元。若以非公認會計準則（Non-GAAP）計，則按年升80.1%至56億元。

Non-GAAP經營利潤率由2020年第一季的2.2%，持續升至上季的3%。Non-GAAP EBITDA利潤率由今年首季3.1%升至上季3.8%，代表京東的獲利能力有所提高。

活躍用戶增長強勁

截至9月底，京東年度活躍用戶達4.42億，即過去12個月有在京東至少購買過一次，按年增32.1%。在3月底及6月底，年度活躍用戶數為3.87億及4.17億，各按年升24.8%及29.9%，用戶數及按年增長趨勢保持強勁。

到10月，京東PLUS會員突破2,000萬。京東PLUS類似於亞馬遜Prime的收費會員制，入會可獲不同優惠，如自營平台免運費等，有時會與其他會員好像騰訊視頻VIP等捆綁的優惠形式銷售。

活躍用戶增加自然反映更多人使用平台，而愈多PLUS用戶意味忠誠及高價值會員數目上升，對京東是好事。

服務收入佔比持續上升

京東整體表現向好，市場較失望的是日用百貨商品收入按年增長在第三季放緩至34.8%，較第一季及第二季的按年升幅減慢（見附表）。不過，佔總收入比重由第二季的31.9%，升至33.3%。

此外，服務收入在今年前三個季度加速增長，於第三季按年上升42.7%。當中物流及其他服務收入的增長最為強勁，這是京東健康外，另一預期會分拆的業務。平台及廣告服務收入增長與流量，亦即與活躍用戶數目有正比關係，相信可繼續保持可觀升幅，服務收入佔總收入比重由首季11%升至上季13.1%。

電子產品及家用電器商品收入雖然繼續是京東最重要收入來源，但從近年已見到來自其他範圍收入顯著上升，既可分散收入來源，也可成為新增長動力，京東的物流亦變成了護城河。

從以上營運情況來看，京東是很值得買入的，但由於近日市場氣氛有變，而美股入場門檻較低，故更宜慢慢收集。

【舊經濟投資機會 美股另類REIT︰美國鐵塔，按︰下一頁】