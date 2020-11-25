▲ 【施政報告2020】中央通過24項大灣區政策措施 將加快落實跨境理財通 -

特首林鄭月娥發表新一份《施政報告》，焦點在於中央惠港措施。林鄭月娥指，早前宣布押後發表今年度的《施政報告》，以爭取更多時間與中央相關部委和廣東省政府商討支持香港發展的政策措施，以增強各界對前景的信心。她公布本月3日至7日訪京的成果，包括在港珠澳大橋實施「港車北上」的便利和加快落實「跨境理財通」等。

林鄭月娥指，就推動大灣區發展政策，中央支持在今年年底前全面落實早前經粵港澳大灣區建設領導小組原則上通過的24項政策措施，繼早前在稅務優惠、購買房屋便利、青年創業支援、科技經費「過河」、律師和建築專業服務開放等已落實的措施，近期出台的政策，有容許在大灣區內地城市的指定港資醫療機構使用已在香港註冊的藥物和常用的醫療儀器、放寬內地人類遺傳資源過境香港作研究用途、在港珠澳大橋實施「港車北上」的便利和加快落實「跨境理財通」。

針對大灣區不同範疇的發展，其他措施如下：

深化兩地金融互聯互通

逐步擴大「互聯互通」合資格股票範圍，同意加快香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票在符合特定條件下納入標的。

深化香港珠海機場合作

香港國際機場按市場化原則投資入股珠海機場，參與其運營發展，進一步深化合作，建設有國際競爭力的世界級機場羣。

建設國際科技創新中心

香港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲河套的香港園區，實踐「一國兩制」下，位處「一河兩岸」的「一區兩園」。

增港深陸路交通建設

完善港深陸路口岸建設，優化落馬洲、皇崗口岸，在位處深圳的新皇崗口岸採用「一地兩檢」，以釋放香港口岸區超過20公頃土地作其他用途，並於稍後進一步共同探討羅湖口岸的優化。在參考了港珠澳大橋「港車北上」的經驗後，研究在港深陸路口岸亦實施「港車北上」政策。

協助港企開拓內地市場

為協助港企開拓內地市場，廣東省聯同香港貿易發展局（貿發局）及有關商會，為港企提供政策諮詢、培訓和企業對接服務，以便港商拓展內銷管道和對接電商平台。

通過「健康碼」互認 恢復兩地往來

在香港疫情可控的情況下，通過「健康碼」互認，逐步有序恢復粵港人員往來，並支持香港確保新冠肺炎病毒疫苗供應，在有需要時，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供香港市民使用。

責任編輯：李瑩