▲ 【親子理財】4個方法培養子女正確理財觀念

「養兒一百歲，長憂九十九」，父母希望為子女提供最好的成長空間，但香港教育、醫療及住屋使費不菲，新手父母應如何理財及為子女建立正確的理財觀念？以下4大方法有助新手父母解決財務煩惱，並引導子女創造財富。

1. 用零存整付滾大錢

零存整付是指月供存款，要在指定時間內每月或每季把指定金額存入銀行，從而賺取比活期存款更高的利率。零存整付利率在首次定存日起已經固定，利息每月會收滾存至下一期，達至複息效果。

一般銀行最低供款額為500元至2,000元不等，存款期可分為6至60個月，愈長的存款額利率通常愈高。現時港元零存整付計劃中，以現時一家息率較好的銀行為例，每月存入2,000元港元，可選擇9至48個月存款期，年利率介乎1.3%至1.5%。如果想以較低門檻入場慢慢儲錢，個別銀行最低每月供款額為500元。

零存整付除了主打港元及美元，有銀行還包括其他貨幣，如澳元、英鎊、歐元、紐元、加元多種貨幣選擇供款，入場費約為原貨幣的100元起，存款期由1年至2年，父母既可以使用零存整付增加子女的教育基金，亦能借此分段吸納具長綫投資價值的外幣。

2. 與子女開立兒童帳戶

當子女漸漸長大，可以與他們前往銀行開設兒童戶口，不少銀行為吸納開戶，除了推出優惠的定存計劃，讓父母信用卡的現金回贈在兒童戶口滾存，還會與卡通人物合作製作精美的贈品及存款卡，甚至可用自己帶來的照片製作銀行卡。

擁有屬於自己的銀行戶口，能增加子女理財的自主性，每次儲下來的零用錢可直接放入戶口，父母更可教導子女查看月結單，分享儲蓄戶口、支票戶口等基本銀行存款操作及分享正確的理財觀念。

3. 趁早為子女買入保險

子女成長難免會有病痛，一個完善醫療保障伴隨成長非常重要，父母應趁早為他們購買醫療保險，現時自願醫保計劃的產品能提供基本住院保障，投保年齡由出生15日便可以符合資格申請，能夠保障8歲後確診的先天性疾病的治療，基本的標準計劃月費低至百餘元起，又能達到慳稅效果，每名受保人的稅務扣減高達8,000元，對父母而言可謂一舉兩得。

4. 分清儲蓄及消費帳戶

父母長遠除了要增加家庭資金儲備，亦要為子女建立正確的理財觀念，要讓子女分清楚消費上「想要」及「必要」的分別，甚至分開儲蓄及消費帳戶，父母把零用錢放入子女的儲蓄戶口，再按照大家約定把儲蓄的部分金額放入消費帳戶，買東西及生活費只能在消費戶口中提取現金，如果消費帳戶金額用完，不能再於儲蓄帳戶調撥資金，讓子女緊守儲蓄的界綫，避免出現入不敷支。

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