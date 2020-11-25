Living Plaza鑽石山店開幕優惠 百佳網店買滿$1000送總值$50咖啡禮券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Living Plaza：鑽石山店 開幕優惠

為慶祝Living Plaza鑽石山店開幕，即日起至12月2日，推出買5件或以上9折優惠，買$99聖誕樹連7件自選聖誕商品套裝，更可享有折上折優惠。

優惠詳情

Living Plaza by AEON鑽石山店

地址：九龍鑽石山龍蟠街3號荷里活廣場ㄧ樓166號舖

營業時間： 早上11時至晚上10時

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2、百佳網店：聖誕狂賞曲 送總值$50咖啡禮券



百佳網店聖誕狂賞曲優惠，全網買滿$1000，輸入「XMAS2020」，即送$25咖啡禮券2張。優惠期至11月29日。贈品數量有限，送完即止。優惠只適用於百佳網店。以每張訂單計算。

優惠詳情

3、A-1 Bakery網店：Godiva生巧克力焙茶蛋糕 低至9折

A-1 Bakery與Godiva合作，推出生巧克力焙茶蛋糕，現凡於網店購買，2件裝可享95折，3件裝可享9析。

A-1 Bakery網店

撰文：hket小編