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【退休規劃】44歲家族生意掌舵人擁千萬資產　冀提早退休兼移民澳洲有咩困難？

博客 16:45 2020/11/25

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【退休規劃】44歲家族生意掌舵人擁千萬資產　冀提早退休兼移民澳洲有咩困難？

不少人打算提早退休，在理財規劃上有甚麼需要注意？讀者Victor經營家族生意，惟每月收入僅足夠應付開支，而公司業務更易受整體經濟環境影響。有感生意愈來愈難做，故希望工作多10年便退休。同時，他亦希望子女3年後到海外升學，甚至舉家移民，到底又是否可行？

【背景】

  • 年齡：44歲
  • 職業：經營內地製造及貿易行業
  • 家庭：已婚、太太為家庭主婦，育有12歲及9歲孩子

【每月收支】

  • 收入：14.5萬
  • 家庭及個人支出：（4.8萬）
  • 按揭還款：（4.7萬）
  • 保險保費：（1.5萬）
  • 月供股票及基金：（3.5萬）
  • 每月盈餘：0

【現有資產】

  • 存款：10萬
  • 股票及基金：280萬
  • 保單及退保價值：50萬
  • 強積金累算權益：100萬
  • 自住物業：2,700萬
  • 未償還按揭：(1,200萬)

不過，Alvin卻向他潑冷水，指其現時工作環境挑戰大，10年不是一個短時間，是否能夠順利渡過仍屬未知之數，所以他的人生及家庭計劃，需按現時工作入息規劃，更需要緊密監察及檢討計劃。

短期舉家移民並不可行

近期很多人提及移民，對於Victor而言，要能短期移民的難度較高，因為他是家族生意中唯一參與業務的人，其他成員則靠他經營生意的收益維持生活。如果他放棄工作，表示其他家族成員都會即時受影響，因此他考慮舉家移民的計劃實際上並不可行。比較可行的是太太和孩子先到澳洲，他則留在香港工作，繼續照顧原生家庭成員的生活。

事實上，家族生意已成為Victor一個最大的生活壓力來源，一個人頂住「幾頭家」，包括自己家庭、上一代及同輩親戚的生活。

宜為父母分配財富

他的父母年事已高，幸好有一定積蓄，相信要他長時間照顧的機會不大。同輩親戚雖然對家族生意沒有貢獻，但亦沒有成為他的包袱，因各自有一定儲蓄，亦非花錢大花筒。他只要繼續工作製造收入，就不必太擔心他們的生活，但這亦表示他不能夠瀟灑地抽身移民袋鼠國。

雖說Victor不用為家人生活而愁，但他父母的財政狀況卻需要注意，並非沒有資金生活，而是資金充裕但年事已高，故Victor應為他們好好分配財富。另外，Alvin就退休安排問及Victor，有否為同輩親戚安排一些年金產品，建議Victor為大家好要提醒他們做好安排。Alvin明白Victor與同輩溝通實在有難度，而且這規劃牽涉的時間非常長，所以退休風險比任何理財目標都大，有關安排依靠Victor和他家人再作決定。

如何為家人規劃保險保障？，請按【下一頁

 

【原文刊於第682期《iMoney》（收費文章）】

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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