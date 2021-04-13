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【核酸檢測比較】港府考慮停非強檢人士免費檢測　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較

精明消費 13:50 2021/04/13

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本港新冠肺炎疫情後漸見放緩，港府提出3階段「疫苗氣泡」新防疫策略，為鼓勵市民接種新冠疫苗，考慮停止向非強制檢測人士提供免費檢測，即免費派樽可能會停止。除了政府免費檢測外，有需要檢測的市民也可向私家診所和醫院求診，主動向醫生要求進行有關的病毒檢測。若有意進行核酸檢測，有關費用是多少？

政府社區檢測中心　收費上限240元

因應疫情發展，政府在港島、九龍及新界多區設置社區檢測中心，為市民提供自費檢測服務（包括鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測服務），作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，但不包括醫學診斷及治療。有關服務收費上限為240元。

為減少在檢測中心的等候時間，持有有效香港身份證或香港出生證明書的市民可善用24小時預約系統，只需提供簡單的個人資料（包括姓名、香港身份證或香港出生證明書號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段，即可預約檢測。

郵政局、港鐵站設樣本收集包派發點

此外，醫管局透過轄下47間普通科門診診所派發樣本收集包和收集樣本。有關診所的詳細地址、領取樣本收集包及遞交樣本的時間，可瀏覽：政府網站。政府亦在即日起於全港121間郵政局（不包括流動郵政局）增設樣本收集包派發點，詳情可瀏覽：郵政局網站

另外，港鐵在20個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包：

  • 牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站
  • 筲箕灣、灣仔、西營盤、何文田、太子、啟德、烏溪沙、荃灣西、上水及東涌站

政府亦不時因應疫情及檢測需要，於全港各區不同地點設立流動採樣站，為強制檢測或特定群組人士進行檢測。

私家醫院及醫務中心費用比較

除了社區檢測中心外，市民如想盡快取得核酸檢測報告，目前有多間政府認可的私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由600元至2,500元不等，最快可數小時得知結果，要留意部分的收費未包括診金及檢測報告費用。

政府認可醫療檢測機構名單

醫療檢測機構 測試內容 價錢（元） 最快得出測試結果時間
嘉諾撒醫院 深喉唾液測試 1,300元 6至10小時
鼻咽拭子/咽喉拭子測試 1,610元
快速測試 1,700元起#
港怡醫院 深喉唾液測試 1,200元 7小時至8小時
港安醫院–荃灣 深喉唾液測試 1,000元# 3小時
鼻咽拭子/咽喉拭子測試 1,470元#
港安醫院–司徒拔道 深喉唾液測試 1,000元# 10小時內
香港浸信會醫院 深喉唾液測試 1,080元 2至5小時
鼻咽拭子測試 1,500元
養和醫院/養和家庭醫學及基層醫療中心 鼻咽拭子/咽喉拭子測試 跑馬地、中環、太古
800元		 5小時
港島東：700元
Prenetics 逆轉錄—聚合酶鏈反應測試 499元 16至24小時
仁安醫院病理部 深喉唾液測試 1,000元# 未有列明
基督教聯合那打素醫學診斷服務 — 病理化驗所 深喉唾液及拭子採樣 600元（如使用社康社區健康中心會另外收取行政費用） 5小時內
聖保祿醫院 深喉唾液測試 1,200元 下一個工作天
鼻咽及咽喉拭子測試 2,500元
香港體檢 深喉唾液測試 850元（特快報告需另加300元） 交樣本後當日下午5時前
#不包括醫生診症費用
*資料以醫療檢測機構公布為準

嘉諾撒醫院

提供深喉唾液測試、鼻咽拭子／咽喉拭子測試及快速測試，費用為1,300元至1,700元起。為避免人群聚集，醫院不設門籌派發，預約檢測需先致電：5544 9183。如病人於中午12時前提交樣本，將可於提交樣本後的同日晚上10時前提取報告。需要注意，如有任何症狀需收取額外診症費。

港怡醫院

24小時門診及急症室和專科門診分別提供深喉唾液測試，費用1,200元起，包醫生費及檢測報告。早上11時交回樣本，最快下午6時30分得知結果。須提前預約服務，可於網上預約系統預約

港安醫院–荃灣

提供深喉唾液測試及鼻咽拭子／咽喉拭子測試，費用1,000元，不包括診症費。如中午12時前提交深喉唾液測試樣本，最快於當日下午3時前有結果。預約檢測需先致電：2275 6688。

港安醫院–司徒拔道

提供深喉唾液測試，費用1,000元，不包括診症費。如中午12時前提交深喉唾液測試樣本，最快於當日晚上10時前有結果。預約檢測需先致電：3651 8808。

香港浸信會醫院

提供深喉唾液測試及鼻咽拭子測試，費用1,080至1,500元，已包括醫生診症一次，核酸檢驗及化驗報告。如在下午1時前完成檢測，最快於當日當日下午6時前有結果。只接受網上預約

養和醫院／養和家庭醫學及基層醫療中心

鼻咽拭子／咽喉拭子測試的費用為700元至800元，包括診症費、檢驗費用、化驗報告。在上午8時至9時30分就診，即可在下午3時前得知結果。未經預約的名額有限，市民可先在網上預約

Prenetics

「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-PCR）家中測試費用為499元，包括健康證明文件。市民需在家進行測試採樣，並交到指定收集點。最快16至24小時內獲取檢測結果獲取檢測結果。

仁安醫院病理部

提供深喉唾液測試，費用為1,000元，不包含醫生診症。測試只接受有預約之人士，每日名額有限，額滿即止。預約詳情

基督教聯合那打素醫學診斷服務 — 病理化驗所

提供深喉唾液測試，前往病理化驗所淨測試費用為1000元，包含醫生診症。最快24小時內可取得化驗報告，預約檢測需先致電：2717 2311／網上預約

聖保祿醫院

提供深喉唾液測試及合併鼻咽及咽喉拭子測試，費用分別為1,200元及2,500元。最快下一個工作天會收到化驗報告及健康證明，每日名額只有25個，額滿即止。星期日及公眾假期不提供服務，如有需要，需自行向門診部求診，需另付醫生診症費用。預約檢測需先致電：2830 3963。

香港體檢

提供深喉唾液測試，費用為850元，特快報告需另加300元。接受檢測人士需於指定時間交回樣本，電子報告會於交樣本翌日11時至12時發出，正本報告則可於翌日下午1時至6時到中心領取；特快報告則最快可於交回樣後當日下午5時前取得電子報告。預約檢測需先致電：2212 1186/2361 2938。

（資料更新至2021年4月13日）

 

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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