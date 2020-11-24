【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較

▲ 【核酸檢測】本港爆發第四波疫情 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 -

本港新冠肺炎第四波疫情爆發，近日確診個案不斷攀升，為配合市民接受病毒檢測服務的需求，政府在公立醫院急症室和普通科門診之外，增設4間社區檢測中心及7個流動採樣亭和樣本瓶派發點。此外，市民也可向私家診所和醫院求診，主動向醫生要求進行有關的病毒檢測。若有意進行核酸檢測，有關費用是多少？

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政府設4間社區檢測中心 收費上限240元

因應疫情發展，政府在港島、九龍、新界東及新界西設立的4間社區檢測中心現已投入服務。4間中心分別位於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，有關服務收費上限為240元。

為減少在檢測中心的等候時間，持有有效香港身份證或香港出生證明書的市民可善用24小時預約系統，只需提供簡單的個人資料（包括姓名、香港身份證或香港出生證明書號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段，即可預約檢測。

7個流動採樣亭和樣本瓶派發點 提供免費檢測

在公立醫院急症室和普通科門診之外，食物及衞生局表示，檢測承辦商華大基因、香港分子病理檢驗中心即日起至11月29日，在荃灣、西貢、大埔合共7個地點設立流動採樣亭和樣本瓶派發點。市民可於流動採樣亭即場登記並接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，或到樣本瓶派發點領取樣本瓶和交回深喉唾液樣本，以接受免費檢測。

私家醫院及醫務中心費用比較

除了社區檢測中心外，市民如想盡快取得核酸檢測報告，目前有多間政府認可的私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由785元至1,700元不等，最快可數小時得知結果，要留意部分的收費未包括診金及檢測報告費用。

政府認可醫療檢測機構名單

醫療檢測機構 測試內容 價錢（元） 最快得出測試結果時間 嘉諾撒醫院 深喉唾液測試 1,300元至1,700元 6至10小時 港怡醫院 深喉唾液測試 1,200元 5小時30分鐘 港安醫院–荃灣 深喉唾液測試 1,000元 3小時 港安醫院–司徒拔道 深喉唾液測試 1,000元 10小時 香港浸信會醫院–分子病理學 深喉唾液測試 1,500元 5小時 香港體檢及醫學診斷中心有限公司 深喉唾液測試 850元至1,150元 提交樣本當天下午5時或之前 養和醫院 深喉唾液測試 1,060元至1,210元 5小時 Prenetics 逆轉錄—聚合酶鏈反應測試 785元 16至24小時 仁安醫院病理部 深喉唾液測試 1,000元 未有列明 基督教聯合那打素 醫學診斷服務 — 病理化驗所 深喉唾液測試 1,000元 24小時內 *資料以醫療檢測機構公布為準

嘉諾撒醫院

提供深喉唾液測試，費用為1,300元至1,700元。為避免人群聚集，醫院不設門籌派發，預約檢測需先致電：5544 9183。如病人於中午12時前提交樣本，將可於提交樣本後的同日晚上10時前提取報告。需要注意，如有任何症狀需收取額外診症費。

港怡醫院

24小時門診及急症室和專科門診分別提供深喉唾液測試，費用1,200元起，包醫生費及檢測報告。早上11時交回樣本，最快下午6時30分得知結果。須提前預約服務，可於網上預約系統預約。

港安醫院–荃灣

提供深喉唾液測試，費用1,000元，不包括診症費。如中午12時前提交深喉唾液測試樣本，最快於當日下午3時前有結果。預約檢測需先致電：2275 6688。

港安醫院–司徒拔道

提供深喉唾液測試，費用1,000元，不包括診症費。如中午12時前提交深喉唾液測試樣本，最快於當日晚上10時前有結果。預約檢測需先致電：3651 8808。

香港浸信會醫院–分子病理學

提供深喉唾液測試，費用1,500元，已包括醫生診症一次，核酸檢驗及化驗報告。如在下午1時前完成檢測，最快於當日當日下午6時前有結果。只接受網上預約。

香港體檢及醫學診斷中心有限公司

提供深喉唾液測試，費用由850元至1,150元，包含醫生診症。如在早上10時前將樣本交回中心，翌日上午11時至12時將會出電子報告，下午1時至6時可到中心取正本報告。此外，中心亦設有特快報告服務，最快可於提交樣本當天下午5時或之前出電子報告。預約檢測需先致電：2212 1186/2361 2938。

養和醫院

深喉唾液測試的費用為1,060元至1,210元，包括診症費、檢驗費用、化驗報告。在上午8時至9時30分就診，即可在下午3時前得知結果。未經預約的名額有限，市民可先在網上預約。

Prenetics

「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-PCR）家中測試費用為785元，包括健康證明文件。市民需在家進行測試採樣，並交到指定收集點。最快16至24小時內獲取檢測結果獲取檢測結果。

仁安醫院病理部

提供深喉唾液測試，費用為1,000元，不包含醫生診症。測試只接受有預約之人士，每日名額有限，額滿即止。預約詳情

基督教聯合那打素 醫學診斷服務 — 病理化驗所

提供深喉唾液測試，費用為1,000元，包含醫生診症。最快24小時內可取得化驗報告，預約檢測需先致電：2717 2311／網上預約。

責任編輯：李瑩