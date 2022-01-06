【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）

▲ 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，政府宣布收緊現行社交距離措施，以防疫情進一步擴散。現時各社區檢測中心的預約名額現已提升至每天約3.9萬個，繼續為特定群組提供有條件的免費檢測服務，而不符合免費檢測條件者，需自行繳付240元的檢測費用。除了政府提供的社區檢測外，有需要檢測的市民也可向私家診所和醫院求診，主動向醫生要求進行有關的病毒檢測。若有意或需要進行核酸檢測，有關費用是多少？

政府社區檢測中心 收費上限240元

因應近日數宗Omicron確診／懷疑個案在潛伏期間曾到訪社區內多處地方，為嚴防Omicron變異病毒株在社區傳播，政府已加強有關強制檢測安排。曾在指明期間到訪有關地點的人士務必在相關檢測期限前接受強制檢測，須接受強制檢測的人士，以及持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知提醒盡快進行檢測的人士，均可於社區檢測中心或流動採樣站接受免費檢測。

為減少在檢測中心的等候時間，持有有效香港身份證或香港出生證明書的市民可利用24小時預約系統，只需提供簡單的個人資料（包括姓名、香港身份證或香港出生證明書號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段，即可預約檢測。

另外，除特定群組及需接受強制檢測的人士外，社區檢測中心亦會為市民提供自費檢測服務（包括鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測服務），作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，但不包括醫學診斷及治療。有關服務收費上限為240元。

郵政局、港鐵站設樣本收集包派發點

此外，醫管局透過轄下47間普通科門診診所派發樣本收集包和收集樣本。有關診所的詳細地址、領取樣本收集包及遞交樣本的時間，可瀏覽政府網站。政府亦在即日起於全港121間郵政局（不包括流動郵政局）增設樣本收集包派發點，詳情可瀏覽郵政局網站。

另外，港鐵在20個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包：

牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站

筲箕灣、灣仔、西營盤、何文田、太子、啟德、烏溪沙、荃灣西、上水及東涌站

政府亦不時因應疫情及檢測需要，於全港各區不同地點設立流動採樣站，為強制檢測或特定群組人士進行檢測。

私家醫院及醫務中心費用比較

除了社區檢測中心外，市民如想盡快取得核酸檢測報告，目前有多間政府認可的私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由600元至2,500元不等，最快可數小時得知結果，要留意部分的收費未包括診金及檢測報告費用。

政府認可醫療檢測機構名單

醫療檢測機構 測試內容 價錢（元） 最快得出測試結果時間 嘉諾撒醫院 鼻咽拭子/咽喉拭子測試 1,610元 6至10小時 快速測試 1,700元起# 港怡醫院 鼻腔和咽喉合併拭子測試 1,450元 8小時至10小時 港安醫院–荃灣 深喉唾液測試 1,000元# 3小時 鼻咽拭子/咽喉拭子測試 1,470元# 港安醫院–司徒拔道 深喉唾液測試 1,000元# 3小時 鼻咽拭子/咽喉拭子測試 1,500元# 香港浸信會醫院 鼻咽拭子測試 1,500元 2小時 鼻腔及咽喉拭子合拼測試 養和醫院/養和家庭醫學及基層醫療中心 鼻咽拭子/咽喉拭子測試 跑馬地、中環、太古：720元 3小時 港島東：620元 Prenetics 逆轉錄—聚合酶鏈反應測試 390元 16至24小時 逆轉錄—聚合酶鏈反應測試套裝+ 樣本收取服務 490元 16至24小時 仁安醫院病理部 深喉唾液測試 1,000元# 未有列明 聖保祿醫院 鼻咽及咽喉拭子測試 1,500元 5小時 香港體檢 深喉唾液測試 650元（特快報告需另加300元） 交樣本後當日下午5時前 #不包括醫生診症費用

資料以醫療檢測機構公布為準

嘉諾撒醫院

提供鼻咽拭子／咽喉拭子測試及快速測試，費用為1,610元至1,700元起。為避免人群聚集，醫院不設門籌派發，預約檢測需先致電：5544 9183。如病人於中午12時前提交樣本，將可於提交樣本後的同日晚上10時前提取報告。需要注意，如有任何症狀需收取額外診症費。

港怡醫院

提供鼻腔和咽喉合併拭子測試，費用1,450元，包醫生費及檢測報告。早上11時交回樣本，最快下午6時30分得知結果。須提前預約服務，可於網上預約系統預約。

港安醫院–荃灣

提供深喉唾液測試及鼻咽拭子／咽喉拭子測試，費用1,000和1,450元，不包括診症費。如中午12時前提交深喉唾液測試樣本，最快於當日下午3時前有結果。預約檢測需先致電：2275 6688。

港安醫院–司徒拔道

提供深喉唾液測試及鼻咽拭子／咽喉拭子測試，費用分別1,000元和1,500元，不包括診症費。3小時內有結果，受檢測人士需提供電郵地址，便可獲取檢測結果和健康證明。預約檢測需先致電：3651 8808。

香港浸信會醫院

提供深喉唾液測試及鼻咽拭子測試，費用1,500元，已包括醫生診症一次，核酸檢驗及化驗報告。如在下午1時前完成檢測，最快於當日當日下午3時前有結果。只接受網上預約。

養和醫院／養和家庭醫學及基層醫療中心

鼻咽拭子／咽喉拭子測試的費用為620至720元，包括診症費、檢驗費用、化驗報告。在上午8時至9時30分就診，即可在下午3時前得知結果。未經預約的名額有限，市民可先在網上預約。

Prenetics

「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-PCR）家中測試費用為390元，包括健康證明文件。市民需在家進行測試採樣，並交到指定收集點。另外，Prenetics也提供測試及樣本收取服務套餐，只需490元，兩者同樣最快16至24小時內獲取檢測結果獲取檢測結果。

仁安醫院病理部

提供深喉唾液測試，費用為1,000元，不包含醫生診症。測試只接受有預約之人士，每日名額有限，額滿即止。預約詳情

聖保祿醫院

提供合併鼻咽及咽喉拭子測試，費用為1,500元。最快採集樣本同日下午4時會收到化驗報告及健康證明，每日名額只有25個，額滿即止。星期日及公眾假期不提供服務，如有需要，需自行向門診部求診，需另付醫生診症費用。預約檢測需先致電：2830 3963。

香港體檢

提供深喉唾液測試，費用為650元，特快報告需另加300元。接受檢測人士需於指定時間交回樣本，電子報告會於交樣本翌日11時至12時發出，正本報告則可於翌日下午1時至6時到中心領取；特快報告則最快可於交回樣後當日下午5時前取得電子報告。預約檢測需先致電：2212 1186／2361 2938。

（資料更新至2022年1月6日）

責任編輯：李瑩