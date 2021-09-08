【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年9月8日）

▲ 【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較

本港新冠肺炎疫情後漸見放緩，港府宣布，即日起為提升檢測成效，除個別情況外，將以專業人員採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本的採樣取代深喉唾液樣本，作為政府接納的強制檢測方式。另外，港府早前也公布，公務員、醫院管理局員工、安老和殘疾人士院舍員工，以及中小學、幼稚園和特殊學校員工必須接種新冠疫苗，否則要自費定期接受病毒檢測。除了政府提供的社區檢測外，有需要檢測的市民也可向私家診所和醫院求診，主動向醫生要求進行有關的病毒檢測。若有意或需要進行核酸檢測，有關費用是多少？

政府社區檢測中心 收費上限240元

因應疫情發展，政府在港島、九龍及新界多區設置社區檢測中心，為市民提供自費檢測服務（包括鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測服務），作一般社區或私人用途，例如出行或工作證明，但不包括醫學診斷及治療。有關服務收費上限為240元。

為減少在檢測中心的等候時間，持有有效香港身份證或香港出生證明書的市民可利用24小時預約系統，只需提供簡單的個人資料（包括姓名、香港身份證或香港出生證明書號碼及聯絡電話），揀選檢測地點和時段，即可預約檢測。

郵政局、港鐵站設樣本收集包派發點

此外，醫管局透過轄下47間普通科門診診所派發樣本收集包和收集樣本。有關診所的詳細地址、領取樣本收集包及遞交樣本的時間，可瀏覽政府網站。政府亦在即日起於全港121間郵政局（不包括流動郵政局）增設樣本收集包派發點，詳情可瀏覽郵政局網站。

另外，港鐵在20個港鐵站設置自動派發機，方便巿民自助領取樣本收集包：

牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站

筲箕灣、灣仔、西營盤、何文田、太子、啟德、烏溪沙、荃灣西、上水及東涌站

政府亦不時因應疫情及檢測需要，於全港各區不同地點設立流動採樣站，為強制檢測或特定群組人士進行檢測。

私家醫院及醫務中心費用比較

除了社區檢測中心外，市民如想盡快取得核酸檢測報告，目前有多間政府認可的私家醫院及醫務中心提供新冠病毒測試，收費由600元至2,500元不等，最快可數小時得知結果，要留意部分的收費未包括診金及檢測報告費用。

政府認可醫療檢測機構名單

醫療檢測機構 測試內容 價錢（元） 最快得出測試結果時間 嘉諾撒醫院 深喉唾液測試 1,300元 6至10小時 鼻咽拭子/咽喉拭子測試 1,610元 快速測試 1,700元起# 港怡醫院 深喉唾液測試 1,200元 7小時至8小時 港安醫院–荃灣 深喉唾液測試 1,000元# 3小時 鼻咽拭子/咽喉拭子測試 1,470元# 港安醫院–司徒拔道 深喉唾液測試 1,000元# 10小時內 香港浸信會醫院 深喉唾液測試 880元（午前優惠）*／1,080元（正價） 2至5小時 鼻咽拭子測試 1,500元 養和醫院/養和家庭醫學及基層醫療中心 鼻咽拭子/咽喉拭子測試 跑馬地、中環、太古

800元 5小時 港島東：700元 Prenetics 逆轉錄—聚合酶鏈反應測試 390元 16至24小時 逆轉錄—聚合酶鏈反應測試套裝+ 樣本收取服務 490元 16至24小時 仁安醫院病理部 深喉唾液測試 1,000元# 未有列明 基督教聯合那打素醫學診斷服務 — 病理化驗所 深喉唾液及拭子採樣 600元（如使用社康社區健康中心會另外收取行政費用） 5小時內 聖保祿醫院 深喉唾液測試 1,200元 下一個工作天 鼻咽及咽喉拭子測試 2,500元 香港體檢 深喉唾液測試 650元（特快報告需另加300元） 交樣本後當日下午5時前 *適用於周一至周六正午12時前的預約。

#不包括醫生診症費用

資料以醫療檢測機構公布為準

嘉諾撒醫院

提供深喉唾液測試、鼻咽拭子／咽喉拭子測試及快速測試，費用為1,300元至1,700元起。為避免人群聚集，醫院不設門籌派發，預約檢測需先致電：5544 9183。如病人於中午12時前提交樣本，將可於提交樣本後的同日晚上10時前提取報告。需要注意，如有任何症狀需收取額外診症費。

港怡醫院

24小時門診及急症室和專科門診分別提供深喉唾液測試，費用1,200元起，包醫生費及檢測報告。早上11時交回樣本，最快下午6時30分得知結果。須提前預約服務，可於網上預約系統預約。

港安醫院–荃灣

提供深喉唾液測試及鼻咽拭子／咽喉拭子測試，費用1,000元，不包括診症費。如中午12時前提交深喉唾液測試樣本，最快於當日下午3時前有結果。預約檢測需先致電：2275 6688。

港安醫院–司徒拔道

提供深喉唾液測試，費用1,000元，不包括診症費。如中午12時前提交深喉唾液測試樣本，最快於當日晚上10時前有結果。預約檢測需先致電：3651 8808。

香港浸信會醫院

提供深喉唾液測試及鼻咽拭子測試，費用880至1,500元，已包括醫生診症一次，核酸檢驗及化驗報告。如在下午1時前完成檢測，最快於當日當日下午3時前有結果。只接受網上預約。

養和醫院／養和家庭醫學及基層醫療中心

鼻咽拭子／咽喉拭子測試的費用為700元至800元，包括診症費、檢驗費用、化驗報告。在上午8時至9時30分就診，即可在下午3時前得知結果。未經預約的名額有限，市民可先在網上預約。

Prenetics

「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-PCR）家中測試費用為390元，包括健康證明文件。市民需在家進行測試採樣，並交到指定收集點。另外，Prenetics也提供測試及樣本收取服務套餐，只需490元，兩者同樣最快16至24小時內獲取檢測結果獲取檢測結果。

仁安醫院病理部

提供深喉唾液測試，費用為1,000元，不包含醫生診症。測試只接受有預約之人士，每日名額有限，額滿即止。預約詳情

基督教聯合那打素醫學診斷服務 — 病理化驗所

提供深喉唾液測試，前往病理化驗所淨測試費用為1,000元，包含醫生診症。最快24小時內可取得化驗報告，預約檢測需先致電：2717 2311／網上預約。

聖保祿醫院

提供深喉唾液測試及合併鼻咽及咽喉拭子測試，費用分別為1,200元及2,500元。最快下一個工作天會收到化驗報告及健康證明，每日名額只有25個，額滿即止。星期日及公眾假期不提供服務，如有需要，需自行向門診部求診，需另付醫生診症費用。預約檢測需先致電：2830 3963。

香港體檢

提供深喉唾液測試，費用為650元，特快報告需另加300元。接受檢測人士需於指定時間交回樣本，電子報告會於交樣本翌日11時至12時發出，正本報告則可於翌日下午1時至6時到中心領取；特快報告則最快可於交回樣後當日下午5時前取得電子報告。預約檢測需先致電：2212 1186／2361 2938。

（資料更新至2021年9月8日）

責任編輯：李瑩