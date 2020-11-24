香港美酒佳餚巡禮 　啤酒達人教手工啤酒配小食

▲ 跟啤酒達人Chris學返兩招啤酒配對小食，睇波也可以增添情趣。

有關酒與菜的配搭，我們的思維一般多停留在葡萄酒與菜餚之中，但原來啤酒與便利店小食，只要經過精心配搭，也可以擦出火花。有此構思，正是創立手工啤自釀專門店HK Brewcraft的Chris Wong（黃思偉），而他會在Wine & Dine Festival的網上大師班，示範如何用手工啤酒配小食。

近年的手工啤酒熱潮勢不可擋，有自己在家釀、又或成立手工啤酒廠，甚至有手工啤酒節舉行；而在超市，除了一般的啤酒大品牌，已多了不少本地的手工啤酒可以買到。因此，如果想用手工啤來配小食，一點也不難。

未配對之前，大家首先要知道啤酒常見的分類，主要分為兩大類，Ale及Lager，工業化啤酒通常屬於Lager，而手工啤Ale風格較普遍。在兩大分類下，Ale還可以細分成以下常見的5種風格：Indian Pale Ale（簡稱IPA）、Pale Ale、Stout/Porter、Flanders Red。至於Lager以下，比較常見的風格有Pilsner。

▲ Chris既創辦手工啤自釀專門店HK Brewcraft，又是幾間啤酒廠的釀酒師，而且還開辦啤酒評審課程。（梁偉榮攝）

用手工啤酒來配對小食，Chris是根據以下的3個原則：啤酒與小食的「重量」是否匹配。「如沙律及薯片都是light的食物，牛腩煲就很heavy。愈light的食物就會配搭輕身的啤酒。」二是兩者是否相輔相成，如會否啤酒的麥味會搶了甜味呢？最後是會否擦出火花。啤酒與小食配搭後，可以產生第三種味道來。

1。hEROES, Wing Man配瑞士糖

這是屬於Ale旗下的German Berliner Weisse啤酒。採用的柏林小麥，有Champagne of the North之稱，可想而知是酸啤、有氣泡，像香檳。

hEROES每款啤酒都有一個Hero，而這個Wing Man是Antonio Lai（城中著名的調酒師），將啤酒帶去一個更高的層次。像他最近便開了一間Draft Land酒吧，模仿飲生啤的過程，雞尾酒（也有啤酒成分）也可以一按啤酒頭（tap）就倒出來，非常過癮。

這個hEROES啤酒是以Pineapple Gin Fizz雞尾酒做靈感，因此罐外也寫著Pineapple Sour，麥味不重，不用擔心瑞士糖的甜味會蓋過麥味，果香較多，似果味的梳打。「一般瑞士糖都有5種顏色5種味道，我覺得黃色及綠色，代表檸檬及青檸，最能與這啤酒夾，因就像將菠蘿雞尾酒混合檸檬水一樣，菠蘿味道會更鮮明。」

▲ hEROES, Wing Man配瑞士糖。（梁偉榮攝）

2。Yardley Brothers, Saison, Quit Your Job配泰式甜辣醬味蝦條

這款Quit Your Job啤酒很有趣，很能道出一般打工仔如果遇到豬老細的心聲。這是由前英文老師自釀的啤酒，離開教師行業後，與兄弟攜手創立這品牌。這款比利時風格的Saison Ale啤酒，因為多數發酵環境比較熱，酵母的特性比較強，有強烈的果香（香蕉及橙）及香料風味。「就像平時吃海鮮會加點檸檬汁，這啤酒配蝦條也可以做到類似效果。」Chris說。

▲ Yardley Brothers, Saison, Quit Your Job配泰式甜辣醬味蝦條。（梁偉榮攝）

３．Carbon Brews, Staying Alive配厚切海鹽薯片

如果有印象，2015年前英國首相卡梅倫以IPA啤酒加炸魚薯條，讓習總體會英式的飲食風味，今次配搭也有異曲同工之妙。「一般IPA的酒精度是6%-7%，但這Carbon Brews降低至4.6%，因此，就像罐外印上的session字眼，一個session可以飲很多杯，或者可以飲很多個session。」Chris表示，啤酒的苦味可以中和薯片的油膩；而因著啤酒花產生的提子、檸檬及芒果味道，配合海鹽薯片，便有種像西瓜加鹽吃的效果。

▲ Carbon Brews, Staying Alive配厚切海鹽薯片。（梁偉榮攝）

４．hEROES Honbo配海苔芝士鱈魚條

這款hEROES啤酒，背後沒有一個英雄人物，但卻是一個與漢堡包店Honbo合作的成果。話說這個漢堡包店的飲品menu上，最後一欄奶昔會有趣地寫著Grow up and drink a beer，於是也是hEROES的釀酒師Chris，便索性弄一個檸檬味的奶昔啤酒，採用元朗小澤農場種的本地檸檬。除了檸檬味外，還有呍呢嗱、乳糖，如甜品般豐富，但因為是IPA風格，又不是太甜。酒精度5%，女士們飲兩罐也沒有問題。配芝士鱈魚條，Chris說鹹鹹甜甜，如吃咕嚕肉般，有趣！

▲ hEROES Honbo配海苔芝士鱈魚條。（梁偉榮攝）

5. hEROES Hunk Sir配牛奶榛果威化朱古力

這是屬於Ale風格下的Oatmeal Porter，簡單來說是比較輕盈的黑啤，酒精度5.8%，有烘焙咖啡的風味。這朱古力本身很甜，一般飲咖啡就可以中和甜味，而這款有咖啡因的黑啤，就正好當作咖啡來解膩。

▲ hEROES Hunk Sir配牛奶榛果威化朱古力。（梁偉榮攝）

6.少爺黑無常配朱古力忌廉威化餅

黑無常是屬於Russian Imperial Stout的風格，少爺啤酒每年只出一次。酒精度達9.5%，在波本威士忌木桶內陳放，有木桶味、有單寧，還有拖肥、椰子、朱古力、少許辣椒等風味，自己本身也是重口味的甜品，與朱古力味威化餅正好匹配。

▲ 少爺黑無常配朱古力忌廉威化餅。（梁偉榮攝）

Info

免費網上大師班－－手工啤酒配便利店小食

日期：12月5日（六）

時間：4:45pm-5:15pm

品酒套裝：$230，3款啤酒、3款小食及啤酒杯

開賣日期：11月25日10am

網站：https://winedinefestival.discoverhongkong.com/tc/

▲ 價值$230的品酒套裝，可以一邊品酒，一邊聽達人講解。（梁偉榮攝）