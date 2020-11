▲ 【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏之PAOB篇 細數PAOB的4大問題

睇返成件事有4點都仲係令華田覺得好難明:

1. 點解要做「Activation」呢?或者其他銀行都有呢個問題,不過我無發覺,因為正常情況都要先入錢先會有得出錢,但係你玩開戶派錢嘛,如果你無呢個Capability點解要玩開戶派錢呢?

2. 而你既然又知有呢個Bug,一定要個客入咗錢先可以「activate」個出錢功能,點解個Error message要寫「Account Information Inquiry Failed」呢?你可以乾脆寫「Please transfer in money by FPS to activate your account in order to enable the transfer out function」啫!做咩要整蠱自己CS呢?

3. 你個Live Chat做咩不停「Session timeout in 3 minutes. Please note」呢?我投訴緊呀,Angry customer呀,仲有我不停對話緊㗎喎,個Timer係咪有事,嫌個客未夠Angry、CS哥哥姐姐未夠頭痕咩?

4. 應該都唔止我一個客有呢個問題,做咩唔準備定啲Script畀CS呀?之後Complaint Officer有覆返我E-mail,話T&C第4點其實係有寫的……你幫CS prep定,咁就做少隻Complaint啦係咪?

每位合資格客戶只能享用現金回贈乙次。現金回贈只有在客戶存入資金激活帳戶後才能從儲蓄帳戶中轉出。

PAOB都算現時7大VB甩漏之首了

單單係派錢一件事,PAOB都可以做得咁甩漏,都算現時7大VB之首,只差剩低仲未出場嗰間唔知同佢有無得鬥喇。

歸根究柢,都係成個IT基建無做好惹的禍。同一樣開戶派錢,Livi可以即時派、即時出,個Customer flow順暢自然就無後續問題喇。

相反PAOB就要個客等2個星期,仲要無理由地要個客入過錢先可以出錢,出錢失敗嘅Error message又九唔搭八離題萬丈,引導客戶去Live chat之後又無好好準備對答,仲要不停提個客對話即將結束,結果就係製造一個兩個嘅Angry customer畀自己慢慢嘆了。

雖然華田都係行家,對住PAOB我都只能說句:不了、不了。

【文章來源:華田銀行;已獲授權轉載。原題:銀行閑談 (102) — 虛銀 IT Infrastructure 有幾唔 Ready 之 PAOB 篇】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。