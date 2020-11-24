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【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏之PAOB篇　細數PAOB的4大問題

個人增值 16:24 2020/11/24

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【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏之PAOB篇　細數PAOB的4大問題

睇返成件事有4點都仲係令華田覺得好難明：

1. 點解要做「Activation」呢？或者其他銀行都有呢個問題，不過我無發覺，因為正常情況都要先入錢先會有得出錢，但係你玩開戶派錢嘛，如果你無呢個Capability點解要玩開戶派錢呢？

2. 而你既然又知有呢個Bug，一定要個客入咗錢先可以「activate」個出錢功能，點解個Error message要寫「Account Information Inquiry Failed」呢？你可以乾脆寫「Please transfer in money by FPS to activate your account in order to enable the transfer out function」啫！做咩要整蠱自己CS呢？

【眾安銀行App 2大優勝之處：按此

3. 你個Live Chat做咩不停「Session timeout in 3 minutes. Please note」呢？我投訴緊呀，Angry customer呀，仲有我不停對話緊㗎喎，個Timer係咪有事，嫌個客未夠Angry、CS哥哥姐姐未夠頭痕咩？

4. 應該都唔止我一個客有呢個問題，做咩唔準備定啲Script畀CS呀？之後Complaint Officer有覆返我E-mail，話T&C第4點其實係有寫的……你幫CS prep定，咁就做少隻Complaint啦係咪？

每位合資格客戶只能享用現金回贈乙次。現金回贈只有在客戶存入資金激活帳戶後才能從儲蓄帳戶中轉出。

PAOB都算現時7大VB甩漏之首了

單單係派錢一件事，PAOB都可以做得咁甩漏，都算現時7大VB之首，只差剩低仲未出場嗰間唔知同佢有無得鬥喇。

歸根究柢，都係成個IT基建無做好惹的禍。同一樣開戶派錢，Livi可以即時派、即時出，個Customer flow順暢自然就無後續問題喇。

相反PAOB就要個客等2個星期，仲要無理由地要個客入過錢先可以出錢，出錢失敗嘅Error message又九唔搭八離題萬丈，引導客戶去Live chat之後又無好好準備對答，仲要不停提個客對話即將結束，結果就係製造一個兩個嘅Angry customer畀自己慢慢嘆了。

雖然華田都係行家，對住PAOB我都只能說句：不了、不了。

【PAOB開戶優惠好「論盡」？，請按上一頁

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (102) — 虛銀 IT Infrastructure 有幾唔 Ready 之 PAOB 篇】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

 

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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