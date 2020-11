【虛擬銀行】虛銀IT基建甩漏同你數　PAOB 4個問題唔明點解會出現

上集就寫咗WeLab架存款小巴喺IT基建方面有幾唔Ready,今期不如講吓PAOB平安壹賬通銀行,佢哋之前個個人客戶派288元都幾吸引架,好可惜派得「論盡」、出錢套現就更「論盡」。搞到近年一直努力學習慈悲嘅華田都要向佢反饋一下意見……

發生咩事?睇落去啦。

玩開戶派錢 仲要個客等2個星期?

玩得開戶派錢,唔整好啲個System要客戶等2個星期,會唔會有啲傻豬呢?

開戶就有288蚊喎,死士如華田嘅,當然連PAOB之前畀人DDOS過都唔理,即刻9秒9衝去開戶啦。

不過不過,點解開咗戶之後唔係即刻有錢嘅?咁睇返T&C第三點原來有咁樣寫嘅

吓?又玩Fulfillment?可唔可以爽快啲呀?

咁無比較就無傷害,呢種一開戶即送錢嘅玩法Livi都有,唔單止開戶「即送」100蚊,如果係MGM(Member Get Member)的話,Refer你嗰個都會喺你成功開戶嗰陣「即刻」有100蚊落袋的。

大家可以幻想吓,一開戶就即刻見到有100蚊喺戶口,vs.開完戶仲係Zero balance,跟住過2個星期再同你講「恭喜你呀,我哋打咗288蚊落去喇」,邊個User experience好啲?大家自有Judgement啦。

我嘅愚見就係你玩得開戶派錢,但係又唔整好啲個System,令大家要等成2個星期先收到錢其實好傻仔。我有100蚊喺Livi,你再提我一句用個Wallet畀錢有最少10%回贈,咁我第一個動作就係去消費。如果要我等2個星期,乜興致都散晒之餘,見到錢咁就梗係射走啦,咁你話對銀行嚟講係咪無乜好處呢?

等完兩星期原來嚿錢射唔走

原來最「論盡」嘅唔係要等2個星期,係原來嚿錢係射唔走嘅……

華田不禁要問,玩得開戶送288元,點解唔整好啲個System令大家可以好好射走嚿錢呢?

華田等咗2個星期終於收到288蚊,咁當然二話不說要射走嚿錢啦。誰不知個App整個咁嘅Error message出嚟……

華田之前已經將個Transfer limit由Default $0改咗做$10,000,自己電話號碼又無寫錯,點解出唔到錢嘅呢?每次都係出「Account Information Inquiry Failed」喎!

試咗好耐都唔得之後,華田唯有去Live chat搵CS哥哥姐姐求救啦。跟住就經典咯……

To be short,就係你想射錢走咩?可以嘅……

so you want to transfer money from other bank to PAOB first



because you want to activate account

To activate account, you can simply make a FPS payment in HKD any amount from other banks in Hong Kong; it could be from your self name account or other third party account