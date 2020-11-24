【MPF】安聯投資與宏利組策略聯盟　最快2025年完成整合研減收費

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【MPF】宏利成安聯投資強積金保薦人 市佔率擴至25.6%
安聯環球投資與宏利人壽就強積金業務組策略聯盟，宏利將成為安聯投資的保薦人，連同安聯投資的市佔率在內，截至9月30日，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率達25.6%，成為市場的一哥。
安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，宏利將成為安聯投資的保薦人，可為安聯投資提供基金管理服務，其強積金電子平台可為安聯投資提供成熟的電子化服務，而安聯投資則可專注於強積金的投資服務，為客戶提供較好的強積金表現。
2025完成整合 考慮降低基金收費
他又強調，安聯投資的強積金受託人不會改變，安聯投資並非要賣走強積金業務，現階段不會影響安聯投資強積金客戶，亦不會影響安聯投資的內部人手、客戶服務營運等。
策略聯盟仍須待積金局批准，宏利及安聯投資預期需時約6至9個月，又預期將於2025年才會完成強積金資產的整合。
曹偉邦指出，整合後，安聯投資會積極考慮推出新的增值服務，以滿足現時社會對強積金計劃日漸增加的需求，以及下調旗下成分基金的費用。
宏利固定收益基金受捧
宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，宏利於今年9月推出宏利MPF退休收益基金，提供定期及穩定收益，目標年度化派息率4%。他透露，截至11月20日，該基金錄得4億元的資金流入，以新產品來說表現很好。
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : MPF理財