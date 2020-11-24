【MPF】安聯投資與宏利組策略聯盟　最快2025年完成整合研減收費

▲ 【MPF】安聯投資與宏利組策略聯盟 最快2025年完成整合及研究減價

安聯環球投資與宏利人壽就強積金業務組策略聯盟，宏利將成為安聯投資的保薦人，連同安聯投資的市佔率在內，截至9月30日，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率達25.6%，成為市場的一哥。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，宏利將成為安聯投資的保薦人，可為安聯投資提供基金管理服務，其強積金電子平台可為安聯投資提供成熟的電子化服務，而安聯投資則可專注於強積金的投資服務，為客戶提供較好的強積金表現。

2025完成整合 考慮降低基金收費

他又強調，安聯投資的強積金受託人不會改變，安聯投資並非要賣走強積金業務，現階段不會影響安聯投資強積金客戶，亦不會影響安聯投資的內部人手、客戶服務營運等。

策略聯盟仍須待積金局批准，宏利及安聯投資預期需時約6至9個月，又預期將於2025年才會完成強積金資產的整合。

曹偉邦指出，整合後，安聯投資會積極考慮推出新的增值服務，以滿足現時社會對強積金計劃日漸增加的需求，以及下調旗下成分基金的費用。

宏利固定收益基金受捧

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，宏利於今年9月推出宏利MPF退休收益基金，提供定期及穩定收益，目標年度化派息率4%。他透露，截至11月20日，該基金錄得4億元的資金流入，以新產品來說表現很好。

▲ 宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發、宏利投資管理高級執行總監兼亞洲養老金負責人邱鎧平、安聯投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦祝賀今次安聯投資及宏利的策略聯盟。 (由左至右)

責任編輯︰陳啟昌