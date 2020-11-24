  • 24°C
香港時間 : 20201124日 (二) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】安聯投資與宏利組策略聯盟　最快2025年完成整合研減收費

理財規劃 15:36 2020/11/24

分享：

【MPF】安聯投資與宏利組策略聯盟 最快2025年完成整合及研究減價

安聯環球投資與宏利人壽就強積金業務組策略聯盟，宏利將成為安聯投資的保薦人，連同安聯投資的市佔率在內，截至9月30日，按管理資產計算，宏利的強積金市佔率達25.6%，成為市場的一哥。

安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦表示，宏利將成為安聯投資的保薦人，可為安聯投資提供基金管理服務，其強積金電子平台可為安聯投資提供成熟的電子化服務，而安聯投資則可專注於強積金的投資服務，為客戶提供較好的強積金表現。

2025完成整合　考慮降低基金收費

他又強調，安聯投資的強積金受託人不會改變，安聯投資並非要賣走強積金業務，現階段不會影響安聯投資強積金客戶，亦不會影響安聯投資的內部人手、客戶服務營運等。

策略聯盟仍須待積金局批准，宏利及安聯投資預期需時約6至9個月，又預期將於2025年才會完成強積金資產的整合。

曹偉邦指出，整合後，安聯投資會積極考慮推出新的增值服務，以滿足現時社會對強積金計劃日漸增加的需求，以及下調旗下成分基金的費用。

宏利固定收益基金受捧

宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，宏利於今年9月推出宏利MPF退休收益基金，提供定期及穩定收益，目標年度化派息率4%。他透露，截至11月20日，該基金錄得4億元的資金流入，以新產品來說表現很好。

宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發、宏利投資管理高級執行總監兼亞洲養老金負責人邱鎧平、安聯投資亞太區行政總裁吳家耀、安聯投資亞太區機構業務總監曹偉邦祝賀今次安聯投資及宏利的策略聯盟。 (由左至右)

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : MPF理財

相關文章

【強積金管理】善用派息MPF博退休有穩定收益
2020/09/27
【強積金管理】善用派息MPF博退休有穩定收益
【MPF】強積金10月份人均賺近6,000元　年初至今回報4.2%
2020/10/30
【MPF】強積金10月份人均賺近6,000元　年初至今回報4.2%
【強積金】信安完成強積金計劃合併 下調管理費 推出兩隻新成分基金
2020/10/29
【強積金】信安完成強積金計劃合併 下調管理費 推出兩隻新成分基金

最新專欄文章 更多

【MPF】宏利成安聯投資強積金保薦人　市佔率擴至25.6%
2020/11/23
【MPF】宏利成安聯投資強積金保薦人　市佔率擴至25.6%
【強積金表現】MPF買A股10%限制鬆綁　28隻中國及大中華基金表現比較
2020/11/17
【強積金表現】MPF買A股10%限制鬆綁　28隻中國及大中華基金表現比較
【MPF】強積金10月份人均賺近6,000元　年初至今回報4.2%
2020/10/30
【MPF】強積金10月份人均賺近6,000元　年初至今回報4.2%
【強積金】信安完成強積金計劃合併 下調管理費 推出兩隻新成分基金
2020/10/29
【強積金】信安完成強積金計劃合併 下調管理費 推出兩隻新成分基金
【MPF】解碼強積金債券基金
2020/10/25
【MPF】解碼強積金債券基金
宏利金融－S（00945） 退休基金 退休規劃產品 財富及退休規劃 退休金 退休 強積金

下一篇文章

【MPF】宏利成安聯投資強積金保薦人　市佔率擴至25.6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！ 6個情況可提早領取強積金
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
【免費核酸檢測】普通科門診今起免費派發樣本瓶　 如何自行收集深喉唾液樣本　1分鐘短片學懂【附22間名單地址】
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【MPF】宏利成安聯投資強積金保薦人　市佔率擴至25.6%
【MPF】宏利成安聯投資強積金保薦人　市佔率擴至25.6%