▲ 【環球困局】困擾環球的三缺 控疫官員缺腦

【港美控疫官員缺腦】

港控疫官員如何缺腦，我不多說，只不過他們不會因他們缺腦而無糧出。中國古代疫官、疫醫，如解決不了疫情，是要斬頭的。因此中國自漢以降，逾350多起疫情，都得以解決。

因為不解脫，有關官員會人頭落地。這是責任制的最大體現，香港雖有班問責官員，唔知點問責！看來這些庸官都應一炒了之。

港美官員最擅長的擋箭牌是人權，港官員更加多個兩制，阿爺那一套香港行不通，媽呀（），括號裏的字你可填我不便寫。

病毒是無國界，也不講主義，也不認制度，管你是資本主義、社會主義、河水制、井水制，一如明醫吳有性言「戾氣之所至，十室九空」。

美國就是講資本主義的優越性，講重人權，所以不隔離、不戴口罩。但他們忘記翻聖經，古時痳瘋病人，是否被隔離、禁閉於荒谷？當未有效醫療手段時，禁、管、隔是唯一阻延病情擴散之法。

殖民地醫史 喜靈洲禁閉痳瘋病人

我們今時殖民地的遺民官員，請你翻看殖民地醫史，喜靈洲不是用來禁閉痳瘋病人嗎？而尖沙咀的樂道，英文叫Lock Road，是真有個閘鎖住，凡有性病妓女，一定要被關押於此，直到痊癒為止。

我們今時控疫官員是否忘記了你們殖民地師傅的優良傳統，怎會今時兒戲，疏忽至阿媽可以去探仍在隔離的阿仔。然後帶來全城又再嚴控？

抗疫官員高薪糧準 後果由商家打工仔揹

千日道行一朝喪，怕是防疫官員腦進水。不過，他們仍可高薪糧準，但不少商家則要結業，打工仔要失業。

如果負責的官員肯拍心口講，有一宗病例，集體扣薪一日，如肯這樣，筆者會建議各商戶成立個獎勵基金，凡一日零增發，獎薪一日，作為買怕又好，獎勵又好，好過被「攬炒」。

官員缺腦外，亦缺個心，結果心一軟，便陷入：病一增便收，一收便經濟死，經濟一死又放，一放病又增（圖二）。這個循環不也是原地踏步？

▲ 病一增便收，一收便經濟死，經濟一死又放，一放病又增

不是，美國言，時間一長，便床頭金盡，有錢變無錢，無錢便踎街，這不是理論，是在美國發展中（圖三），美國政府的失業救援在12月便停止，有730萬人將「斷糧」。

▲ 美國政府的失業救援在12月便停止，有730萬人將「斷糧」

疫情再拖拉 本港經濟及股市添憂

香港又如何，估計再如斯拖拖拉拉，疫揮之不去，香港實瓜得，工人瓜得，供（樓）人瓜得，你估地產股瓜唔瓜得，恒指瓜唔瓜得？

年初疫起之時，筆者曾建議港府在喜靈洲建大型隔離營，喜靈洲做過痳瘋病人禁閉地、越南難民營，水電廁齊。港府亦確有人去視察過，回應是，建築物殘舊，不做。筆者已知香港瓜得。

喜靈洲四面環海，不聽話的阿媽游水去探仔呀?探不了，又怎會有今波之疫？

今時重提喜靈洲，要建個三萬人的隔離營也不難，港工人起唔掂，叫亞爺派施工隊來，三個月必掂，凡入境者，凡檢測呈陽性者，有病徵者，均送喜靈洲隔離，病人在島上有充足活動空間，不用怕悶，只是無人探到，隔到好才出來。

筆者今時再提，因為亡羊嘛，仲唔補牢?各位大官，經跳舞阿媽這一探，應知今時在市區的隔離是無效的。

希望高官對喜靈洲建隔離營一事作個積極研究，不要敷衍我，而是要向全港會手停口停的市民負責。

【中企缺水】

昨文介紹了人行行長易綱的人行風險管理政策，表明會嚴控風險，於是有企業一有違債壓力，便速速破產，這便搞出個新債名目來，叫「逃廢債」，其實是企業不負責任地卸膊，阿爺怎不知這條蹺，所以祭出對「逃廢債」零容忍的口號。

此即，唔好閃電拉閘走路，阿爺話責任要分明，不可以破產來敷衍了事，不然也只鼓勵了可以不負責任的破產，自然可以不負責任的借債。

上述三缺，確是誰缺誰死。至於下述一缺，則是誰缺誰難，要好好留意。

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

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