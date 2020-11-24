▲ 【環球困局】困擾環球的三缺 缺廁紙、缺腦袋、缺水

新冠肺炎疫情揮之不去，困擾環球各地，影響著社會民生、經濟活動、金融市場。到底這次環球困局還要持續多久？未來三個月至三年，中港美都面對三大訴求，處理不好，誰缺誰死。這三大訴求是甚麼？

(A)美國缺廁紙

(B)港美官員缺腦袋

(C)中企缺水

【美國缺廁紙】

年中以來，筆者一直謂，今個聖誕最好的禮物是送廁紙，不少人認為我是講笑。但踏入11月，美國真的開始缺廁紙（圖一），原因是新冠肺炎失控。

▲ 但踏入11月，美國真的開始缺廁紙，原因是新冠肺炎失控

新冠肺炎在美國已不是新事物，但為甚麼年中不缺廁紙，要到聖誕才缺廁紙？

筆者讀地理，其中有海洋學，浪在千里外受風、水流等驅動，在離岸數千米處形成湧浪或長浪，浪頂平滑，並無浪花，不會死人，亦不會翻船，不識者認為風平浪靜，船家就知禍將至，要灣水。

當浪湧至近岸，由於海床淺了，浪便開始轉急，成白頭浪，到浪近岸，岸邊有礁石，浪拍岸成驚濤駭浪，此時才知浪惡，遲了。

廁紙事，又怎拉上？

(1)年中時大城市人口未向鄉郊遷移，如今遷移了，購物不便，以前要的廁紙量便要加貯，需求量便大了。

(2)今年冬天將會較嚴寒，中國方面更會是60年來最凍。雪封路，你能不多貯廁紙？

(3)嚴寒天氣會加劇新冠肺炎症爆發，自然又要多廁紙。紙巾、面罩。

(4)不少Mall結業，少了超市（廁紙供應點），仍開業的超市要承受更多需求量，一時入貨少了，貨架便缺廁紙。

(5)上述四個因素疊加便成礁石，就是聖誕缺廁紙，而Summer holidays不缺。

不要以為廁紙事少，在現代文明社會，廁紙是開門七件事的第八件事，古人不將廁紙列入七件事中，是因為古人用蕉葉、用竹葉，今人「手技」差，用不了蕉葉、竹葉，無廁紙，能不苦？

摩登的開門八件事中有缺，其他的民生物品也會否缺，可以。此即今冬在美不好過，窮人將如何？食無糧，出無廁紙，會否多了人上街？

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