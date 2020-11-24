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【月月收息】年屆50失業　靠積蓄過活怕坐食山崩　如何可以用錢搵錢？

收息攻略 12:00 2020/11/24

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【月月收息】年屆50失業　靠積蓄過活怕坐食山崩　如何可以用錢搵錢？

人到中年，最怕人又老錢又冇。遇著經濟不景不幸失業，更是徬徨。剛踏入50歲的朱先生正是例子，疫情來襲令他失業差不多一年。之前從沒任何投資經驗，也開始思考錢搵錢的問題。不想靠積蓄過活坐食山崩，如何點做？

利用積蓄來產生現金流作每月零用

朱先生表示，不介意承擔一定程度的風險來換取更高的回報，重點是每個月都可以有收入是他最關注的地方。

中原金融集團高級副總裁曾少雄認為，朱生先也可以有效地利用現時的積蓄來產生現金流，作為每個月的生活零用錢。

想月月收息　可考慮投資相連保險

中原金融集團高級副總裁曾少雄向朱先生推介一間源自於加拿大的保險公司，所提供的一項投資相連計劃。

選擇這隻投資相連計劃給朱生考慮的原因是，它把平台中其中一隻混合型資產基金，作了每月自動提取的安排，從而使朱先生可以每月收到一張支票。

現時這一隻基金每月的每股派息大約為0.06美元，過去數年平均年度化股息收息率約為8%，幅度於8.2%到9.74%之間。

購買投資相連保險注意事項

1.不保證派息息率

基金派息由基金經理酌情決定。派息有可能從基金資本中支付，或實際上從資本中撥出。

慶幸的是，這一隻基金過往除息日淨資產淨值，相對穩定，徘徊於每股7.21到9.28元左右。

這對於朱先生來講，有一定的吸引力，因每月有相對高的股息收入作為零用錢。

2.基金投資高收益債券

為甚麼這一隻基金可以提供這麼高的回報呢？主要是因為這隻基金投資於三個主要的資產類別，分別是：

  • 高收益債券
  • 可換股債券
  • 股票

而此基金投資於美國或加拿大企業債務證券及股票的，以達致長期資本增值及收益為目的。

同時這一隻基金的morning star評級是五星的。至於這隻基金及那項投資相連計劃更詳細的資料，為免替人家作廣告，故不在此詳談。

欄名 : 收息攻略

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