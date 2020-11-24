GODIVA聖誕套裝網店限定優惠 Pizza-BOX外賣自取+$20換購香焗雞上髀2件+ Pepsi 1罐

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、GODIVA：聖誕套裝網店限定優惠

GODIVA推出網店限定優惠，聖誕套裝以優惠價發售。單次購物淨額滿$688，該訂單更可享免運費。

GODIVA 網店限定聖誕套裝 A

網店限定優惠價： $388（價值： $550）

聖誕老人G Cube松露巧克力禮盒10顆裝

DOMES 脆糖榛果巧克力28顆裝

G Cube綠茶松露牛奶巧克力22顆裝

黑巧克力蝴蝶餅71克

牛奶巧克力蝴蝶餅71克

GODIVA 網店限定聖誕套裝 B

網店限定優惠價： $688（總價值：$1150）

聖誕巧克力小樹禮盒10顆裝

DOMES 脆糖榛果巧克力28顆裝

G Cube松露牛奶巧克力22顆裝

G Cube松露黑巧克力22顆裝

罐裝黑巧克力可可粉410克

薄荷黑巧克力豆43克

2、Pizza-BOX：外賣自取+$20換購香焗雞上髀2件+ Pepsi 1罐

由即日起至11月27日，於Pizza-BOX網上落單（只限自取）及門店自取，即可以＄20優惠價購買 香焗雞上髀2件 + Pepsi black 1 罐。

3、AlipayHK：成功連結PPS 賞百佳$30現金券

即日起12月31日內首20,000名首次成功綁定Alipay HK以作淘寶購物，即可獲贈百佳$30現金券，數量有限，送完即止。

優惠詳情

撰文：hket小編