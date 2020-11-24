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譚仔三哥米線外賣自取優惠　半價加購小食

精明理財 09:00 2020/11/24

分享：

由即日起至11月30日，於譚仔三哥全綫分店惠顧米線/薯粉外賣自取服務，即可以半價加購小食！

半價加購小食：

  • $10 皮蛋
  • $6 青瓜或雲耳
  • $3 飲品（不包括特飲、汽水、檸樂及檸碧）

每碗米線/薯粉只限換購小食一碟及飲品一杯，米線外賣盒每個將收取$1。酸辣魚片米線及過橋米線亦可享有此優惠。外賣自取優惠已包括小食及飲品之外賣盒費用。以上外賣優惠不適用於 foodpanda 外賣及外送服務。

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撰文︰hket小編

欄名 : 消費錦囊

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