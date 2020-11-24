譚仔三哥米線外賣自取優惠 半價加購小食 精明理財 09:00 2020/11/24 分享： 由即日起至11月30日，於譚仔三哥全綫分店惠顧米線/薯粉外賣自取服務，即可以半價加購小食！ 半價加購小食： $10 皮蛋 $6 青瓜或雲耳 $3 飲品（不包括特飲、汽水、檸樂及檸碧） 每碗米線/薯粉只限換購小食一碟及飲品一杯，米線外賣盒每個將收取$1。酸辣魚片米線及過橋米線亦可享有此優惠。外賣自取優惠已包括小食及飲品之外賣盒費用。以上外賣優惠不適用於 foodpanda 外賣及外送服務。 落單電話 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【Black Friday】Black Friday邊度網購最抵？ 5大海外網購平台優惠一覽 2020/11/23 【Black Friday】Black Friday邊度網購最抵？ 5大海外網購平台優惠一覽 Black Friday優惠 GIORDANO網店低至6折 2020/11/23 Black Friday優惠 GIORDANO網店低至6折 KFC全桶盛宴早鳥優惠 聖誕節套餐9折 2020/11/23 KFC全桶盛宴早鳥優惠 聖誕節套餐9折 【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎 送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站） 2020/11/20 【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎 送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站） OK便利店推週年感謝祭 會員專享買一送一優惠 2020/11/20 OK便利店推週年感謝祭 會員專享買一送一優惠 著數優惠