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ZA Bank 再推「好友推薦計劃」 推薦好友開戶最高可獲180元現金獎賞

收息攻略 18:07 2020/11/23

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眾安銀行（ZA Bank）宣布，再次推出「好友推薦計劃」，現有用戶推薦好友成功開戶，每次最高可獲180元現金獎賞，推薦名額不設上限。

由即日起，ZA Bank現有用戶每成功推薦一名好友使用其邀請碼開戶，即享100元現金獎賞。同時，當每名好友在成功開戶後7日內存入10,000元或以上兼維持結餘最少一日，推薦人將獲得額外80元現金獎賞，而被推薦的好友亦可獲得100元現金獎賞。

責任編輯：李瑩

欄名 : 收息之選

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