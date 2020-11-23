ZA Bank 再推「好友推薦計劃」 推薦好友開戶最高可獲180元現金獎賞 收息攻略 18:07 2020/11/23 分享： 眾安銀行（ZA Bank）宣布，再次推出「好友推薦計劃」，現有用戶推薦好友成功開戶，每次最高可獲180元現金獎賞，推薦名額不設上限。 由即日起，ZA Bank現有用戶每成功推薦一名好友使用其邀請碼開戶，即享100元現金獎賞。同時，當每名好友在成功開戶後7日內存入10,000元或以上兼維持結餘最少一日，推薦人將獲得額外80元現金獎賞，而被推薦的好友亦可獲得100元現金獎賞。 責任編輯：李瑩 欄名 : 收息之選 相關文章 扣帳卡（Debit Card）是甚麼？本港扣帳卡優惠一覽 2020/10/22 扣帳卡（Debit Card）是甚麼？本港扣帳卡優惠一覽 眾安銀行全靠呢2樣設計 在User Experience方面領先一眾銀行？ 2020/11/10 眾安銀行全靠呢2樣設計 在User Experience方面領先一眾銀行？ 眾安銀行全靠呢2樣設計 在User Experience方面領先一眾銀行？ 2020/11/10 眾安銀行全靠呢2樣設計 在User Experience方面領先一眾銀行？ 【存款收息】穩陣收息豈止認購iBond、銀債？活期存款也可賺息5厘！ 2020/11/18 【存款收息】穩陣收息豈止認購iBond、銀債？活期存款也可賺息5厘！ 最新專欄文章 更多 【買股收息】9厘高息殘股博賺息賺價 食正內需概念有呢幾隻 今日 【買股收息】9厘高息殘股博賺息賺價 食正內需概念有呢幾隻 【iBond 2020】銀行、券商iBond退款優惠一覽 有間提供0.9厘港元定存（工銀亞洲、信銀國際、陸香港等） 2020/11/17 【iBond 2020】銀行、券商iBond退款優惠一覽 有間提供0.9厘港元定存（工銀亞洲、信銀國際、陸香港等） 【iBond2020】沽iBond 3個方式 經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排） 2020/11/16 【iBond2020】沽iBond 3個方式 經銀行認購要先轉倉？（附恒生、滙豐及渣打安排） 【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？ 2020/11/16 【iBond 2020】iBond明日上市 首日掛牌可見105元 渣定沽？ 【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘 經銀行認購銀債有咩優惠？ 2020/11/13 【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘 經銀行認購銀債有咩優惠？ 眾安銀行