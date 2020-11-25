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最強人氣「今日」藝術拍賣　奈良美智Cartier信封上塗鴉估價90萬起

博客 19:04 2020/11/25

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是次拍賣不少作品來自當代大家最熟悉的藝術家作品。

雖然時裝設計師Vivienne Westwood曾公開表示時裝絕對不是藝術，但時裝和藝術的關係卻愈來愈密切是不爭的事實，最好的例子莫如佳士得拍賣行找來Joyce Boutique合作，舉行名為「今日」主題的拍賣，將不少當代著名藝術家的作品放在店內給公眾欣賞，同時準備在下星期三、四作公開競投。

由畫家MADSAKI繪畫的作品《漫威》，將大家耳熟能詳的《復仇者聯盟》以另一種更漫畫塗鴉的方式表達，估價$800,000-$1,800,000。（相片由CHRISTIE'S IMAGES LTD提供）

奈良美智這一幅無題的作品有趣的地方在於在Cartier的信封上繪畫，信封背面有他本人的親筆簽名，是2009年的作品，估價$900,000至$1,200,000。（相片由CHRISTIE'S IMAGES LTD提供）

草間彌生的南瓜作品大家一定有見過，這一幅畫作面積不算太大，屬1989年的作品，圖案由兩個不同顏色的南瓜組成。估價$4,800,000至$6,800,000。（相片由CHRISTIE'S IMAGES LTD提供）

拍賣藝術品其實可不是高深的事，特別是近年大家從網絡上所認識的年輕一代藝術家，他們在埋首藝術創作時，同時將作品衍生出精品擺設和日常生活用品，甚至和時裝品牌合作，令自己的名字和作品有更多的曝光率。

一直以來，大家都知道村上隆深受日本動漫影響，因此，從這幅大型的作品《Miss Ko 2》可見一斑，這位Miss Ko 2 很像美少女戰士呢，估價$2,000,000至$3,000,000。（相片由CHRISTIE'S IMAGES LTD提供）

大家熟悉的KAWS今次交出2019年的作品，椅子簡單名為KAWS：COMPANION，用上大量Companion布偶放在不?鋼支架上形成椅子，估價$600,000至$800,000。（相片由CHRISTIE'S IMAGES LTD提供）

大家熟悉來自日本的村上隆和奈良美智就是當中的表表者，他們的精品散布於地球每一個角落，同時藝術品的叫價亦有增無減，哪怕是一張面積如A4紙大的作品，甚至隨手拈來的一個信封然後在表面塗鴉一番。

這個由已故藝術家Robert Indiana創作的LOVE雕塑大家一定有印象，這一個體積略小的估價由$2,000,000至$3,000,000。（相片由CHRISTIE'S IMAGES LTD提供）

這一次在Joyce Boutique展出，由佳士得命名為「今日」主題的拍賣，顧名思義所揀選的藝術家全是當代的名字，包括以上所提及的村上隆和奈良美智外，還有KAWS、草間彌生、Robert Indiana，甚至本地已故的藝術家王俊傑都一一包括在內。

來自已故香港畫家王俊傑的作品，3幅連成一體的畫作名為《歸途》，作品以太陽為主題，但用上不同顏色展現出日落歸途的感覺，估價$700,000至$1,500,000。（攝影：何偉雄）

《讀書的女人》估價由$8,000,000至$12,000,000，由中國藝術家劉野繪畫，書中少女閱讀的書籍是著名荷蘭畫家Piet Mondrian的作品。（相片由CHRISTIE'S IMAGES LTD提供）

當中不少作品都是話題之作，例如KAWS將大量Companion布偶堆砌成梳化、奈良美智在Cartier信封上繪上招牌式大眼可愛而邪惡的小女孩、出自已故著名藝術家Robert Indiana手筆幾乎每個人都曾見過的LOVE字立體裝置等，雖然「今日」為主題的展品只有合共13件作品可供拍賣，但卻是最能夠代表著「今日」的藝術品究竟是甚麼的一回事。

查詢：www.christies.com

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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