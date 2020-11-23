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【Black Friday】Black Friday邊度網購最抵？　5大海外網購平台優惠一覽

精明理財 18:29 2020/11/23

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【Black Friday】邊度網購最抵？　5大海外網購平台優惠一覽

每年11月都是大家荷包出血的日子，繼早前的雙11之後，今次輪到美國最大型減價日，就是星期五（11月27日）的Black Friday啦！很多網購平台都會推出劈價優惠，不少產品本身定價已較香港便宜，加上Black Friday優惠就平上加平！

【Black Friday優惠 GIORDANO網店低至6折︰按此

Amazon

現時在Amazon購買符合要求的產品並超過49美元，可享免運費直送香港服務。另外，若於Amazon購物滿150美元並運送至香港，付款時使用優惠碼「HK15」，可享15美元減免優惠。

ASOS

ASOS現正推出Black Friday預熱活動，逾千款產品低至5折發售。此外，至11月24日下午4時前，購買大衣或外套，並於付款前，輸入優惠碼「MORELAYERS」，即可享8折優惠。

FARFETCH

專門售賣男女名牌服飾的網購平台Farfetch，現正推出年終折扣季，多個設計師品牌服飾低至5折發售。

eBay

另一電商eBay亦推出2個Black Friday優惠，由即日起至11月30日，於單一賣家購物滿60美元即減10美元（不包括運費及稅項），付款前需輸入優惠碼「PCNSFBUY」，每個客戶只可用一次優惠，並只有12,000個名額。另外，優惠期內於單一賣家購物滿200美元即減30美元（不包括運費及稅項），付款前需輸入優惠碼「PCNSMZDM」，每個客戶只可用一次優惠，限額6,000個。

Selfridges

雖然英國百貨Selfridges今年沒有Black Friday優惠，但設有聖誕節早鳥優惠，指定產品低至8折。

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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