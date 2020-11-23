▲ 【理財學堂】散戶買中好股本可贏一倍 慘被震走最終輸一半 -

投資選股並不容易，但即使選中具升值潛力的股份也不代表會穩賺，仍要講求投資者的心態及策略。財經專欄作家止凡於其專欄及頻道分享，指有一名散戶朋友難得找到一隻冷門工業股，本可贏一倍，最終卻輸一半的故事。他從這個故事分析散戶的心態，並認為散戶投資時應注意，避免因投資態而影響回報。

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買中好股卻被震走 本可贏一倍最終輸一半

止凡於其專欄分享指，該名散戶朋友向來喜歡分析股份，透過採用價值投資方法分析，他選中了一隻冷門工業股。在詳細了解該公司的業務後，他以現金流折現法與盈利預測，計算出該股票內在價值至少值10元。但在中美貿易戰的陰霾之下，當時股價只有5元至6元。由於該名散戶預測貿易戰的影響會隨時間過去，於是在價值折讓近半時買入，計劃長綫投資。

但隨着全球疫情發展，該股份價格大跌至3元，眼見帳面身家損失慘重，該名散戶在心理壓力之下，決定先沽出。怎料在美國大選結果漸明朗化，以及疫苗研發成果消息傳出後，該隻工業股急升至12元，是該名散戶平均買入價的一倍！該名散戶本來已買中一隻倍升股，可惜慘被震走，結果更是輸掉一半。

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1. 投資心態比分析更為重要

止凡認為，該名散戶的股份分析做得不錯，可惜欠缺心理質素，於風高浪急時被震走。他又指，投資者需要兼備分析能力及心理質素，但認為「心理質素更重要，因為分析不難找，反而心法與心態較難掌握。」

2. 從錯誤中學習

雖然該名散戶的不幸經歷已成事實，止凡則指投資者最重要是檢討成敗。他認為投資者需要檢討投資回報或損失，有多少是分析的結果，有多少是運氣的影響，並根據檢討結果調整投資心態，放下自責的情緒，重新起步。

責任編輯：李瑩