▲ 【MPF】辭職、轉工、被裁 離職時強積金點安排？「有關入息」包括什麼？

強積金（MPF）是打工仔退休保障之一，若打工仔辭職、轉工、或在經濟不景之下被裁員，應如何處理自的的強積金，確保自己的強積金不受影響？當發現僱主拖欠強積金供款，應如何追討被拖欠供款？

認清何謂「有關入息」

若不幸成為裁員對象，除了法定的勞工權益外，成員也應留意相關的強積金供款及對冲安排。公司作出的離職補償會否成為計算強積金供款的「有關入息」？

「有關入息」是指：

工資

薪金

假期津貼

佣金

等由僱主按僱傭合約支付予僱員的金錢。簡單來說，就是僱員因工作或提供服務所獲取的報酬。

代通知金不等如「有關入息」

若公司要求僱員即時離職，會向該僱員支付一筆代通知金。這筆金額是僱主或僱員因未有按所須的通知期而終止僱傭合約，從而給予對方的補償款項，因此並不屬於「有關入息」，也不會用作計算強積金供款。

同樣道理，若公司提供額外的離職補償、遣散費或長期服務金，都不符合「有關入息」的定義。

不過，如果僱員仍有累積年假未放，而公司提出「以錢代假」的方式進行補償，這則歸類於假期津貼，屬於「有關入息」的一部分。同樣道理，任何累積但未支付的津貼，加時補水及花紅，都需計入有關入息。

如何追討被拖欠供款？

當僱員發現僱主拖欠強積金供款，應立即向受託人及積金局報告，而積金局將代表成員追討拖欠的供款及附加費，或循民事法律程序追討欠款，甚至向違例僱主提出刑事檢控。

若僱主無力償債、已被清盤或破產，積金局會向僱員收集相關資料，然後按照清盤或破產程序代表僱員向有關代表提出申索。

該僱主的資產將會被凍結繼而變現，所得款項將會按照法例訂明的優先次序發還予不同的債權人，而所拖欠的強積金供款將比部分其他債務較優先獲得發還。

僱主執行對冲的兩種方法

公司以強積金對冲長期服務金或遣散費，僱員應辦理甚麼手續？需時大約多長？僱主執行對冲的方法有兩種：

（1）如僱主已向僱員支付全數長期服務金或遣散費，僱主可以透過受託人從僱員的強積金帳戶內（只限僱主供款的戶口）直接提取相等款項，僱員並不用辦理任何手續。

（2）如僱主於法定的7日內仍未向僱員支付長期服務金或遣散費，僱員可以直接向受託人提交書面申請，以提取帳戶內僱主供款所產生的相等款項。

受託人將要求僱員提供證據，以證明有權獲發該金額，而僱主並未發放該筆款項。若累算權益低於該金額，僱主有責任支付當中的差額，處理時間一般為14天。

近日疫苗研發傳來好消息，但願可以盡快控制疫情，令大家生活回復正常，也令經濟及勞動市場重拾增長動力。