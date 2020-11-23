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【買股收息】9厘高息殘股博賺息賺價 食正內需概念有呢幾隻

收息攻略 15:30 2020/11/23

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【買股收息】8厘高息殘股博賺息賺價 食正內需概念有呢幾隻

買股收息，若該收息股屬優質之選，趁其股價低殘吸納，息率回報會更高！目前市場上，有哪些收息股息率高，估值又低殘的股份，作為追落後的收息股選擇？以下這隻食正國策利好的內需股，現價股息率超過9厘！

國策力谷消費　中國利郎（01234）有潛力追落後

國策力谷消費，一眾消費股備受追捧，中國利郎（01234）估值偏低，有潛力追落後。

投資理財周刊》研究指，中央提振消費，一眾消費股備受追捧，體育用品股、啤酒股、食品股、餐飲股、家電股、汽車股等造好。

消費股當中，仍有一些落後股可以考慮，而男裝品牌商中國利郎估值偏低、股息率吸引，高息提供防守性。

利郎綫上零售大躍進

今年上半年，利郎收入按年跌29%，利潤按年跌30.8%。疫情打擊零售實體店銷情，集團通過增加網上推廣活動加強電商引流及組織網上促銷活動，帶動綫上零售額按年增長超過1.5倍。

為支持分銷商應對疫情，以及減輕渠道庫存壓力，利郎延長分銷商的帳期，亦取消部分春、夏季定單，以及按計劃減少秋季產品以配合春季庫存在下半年的消化。

此外，集團亦落實在今年秋、冬季訂貨會降低分銷商的預訂比例，減輕渠道庫存積壓的風險，並已準備充足的生產能力以應付可能出現的補單。

優化零售網絡　關閉未如理想店舖

今年上半年，利郎推動分銷商優化零售網絡，關閉若干經營效益未如理想的店舖，並挑選優質商場開設門店，以提高店舖銷售。

於今年6月底，「LILANZ」於全國共有2,717家零售店。

展望今年下半年，利郎利潤料可收復失地，彭博綜合券商預測，利郎今年全年淨利潤跌17%，跌幅較上半年大幅收窄，而明年料回升30%至8.77億元人民幣（見圖一）。

預測息率8.5厘吸引

派息方面，利郎派息慷慨，過去數年的派息比率均達到70%以上，2018年和2019年派息比率皆是76%。

展望今年全年，彭博綜合券商預測，利郎每股盈派息0.435元（港元‧下同），相對現股價5.11元，相當於預測股息率8.5厘。

估值偏低

利郎估值偏低，彭博綜合券商預測，現股價相當於預測今年PE 7.9倍、明年PE 6.2倍，是過去10年偏低水平，亦較其他消費品牌低，相信利郎有力追落後。

展望今年下半年，利郎利潤料可收復失地

【瀏覽全文：國策力谷 消費股起舞 追8厘高息落後股（收費文章）】

欄名 : 收息之選

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