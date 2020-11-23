▲ 【儲蓄保險】短期儲蓄保險保證回報比較 邊份可隨時拎錢照賺息？ -

美國大選結束，雖說拜登可望入主白宮，但特朗普堅稱大量郵寄選票不合法，並展開司法訴訟，美國藍紅撕裂，亂局難平。隨着北半球步入冬季，新冠肺炎來勢洶洶，歐美疫情再度嚴峻，經濟放緩持續，聯儲局恒常地實施無限量化寬鬆，預料2022年底前都不會調整利率。

在低息大環境下，銀行定期存款難有驚喜，除非是新資金存款，否則利率就更低。對於穩健派投資者，市場上還有什麼低風險又保證回報穩健的工具呢？此時，大家不妨留意一下保險公司的短期儲蓄保險。

【穩陣收息豈止認購iBond、銀債？活期存款也可賺息5厘！：按此】

比較短期儲蓄保險

短期儲蓄保險主攻保證回報，保單年期約3年至5年，稍長於銀行定存；但投保人可以於幾年內，鎖定一個穩定的保證回報率，對於收息一族，仍具有一定的吸引力。10Life緊貼香港市場上的短期儲蓄保險產品，它們來自中銀人壽（BOC Life）、Blue、滙豐（HSBC）、恒生保險（Hang Seng）及立橋人壽（Well Link Life），以下是產品的回報表現：

短期儲蓄保險的回報穩定又保證 鎖定回報率達5年

短期儲蓄保險的供款模式為一次過預繳、或2年供款期，而保單期是3至5年，期滿時，保險公司會繳付保證現金。10Life以整個現金流計算產品的年化保證內部回報率（IRR）。以上產品（保單貨幣為美金）期滿時的保證IRR起碼有2%。隨着無限QE，息率每況愈下，IRR過3%的短期儲蓄保險產品可謂買少見少，已經逐一下架；現時只餘下立橋人壽喜盈於「息」五年儲蓄保障計劃2（美金），預繳保費版本（即一筆過付款）的期滿保證IRR達到3.3%，而其兩年供款版本的期滿保證IRR為3.27%，暫時市場最高。

邊份短期儲蓄保可隨時拎錢無損失？【下一頁】