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【儲蓄保險】短期儲蓄保險保證回報比較 邊份可隨時拎錢照賺息？

保險保障 17:07 2020/11/23

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【儲蓄保險】短期儲蓄保險保證回報比較 邊份可隨時拎錢照賺息？ -

只一產品隨時拎錢無損失　分單投保更增理財靈活性　

短期儲蓄保險的投保人需於保單期內鎖定資金，提前退保通常會導致損失。所以，大家投保前要確定保單期內有流動資金，應付突發開支。但是，若投保人真的要提早退保，又要蝕幾多錢呢？假設於投保一年後退保，我們計算產品1年保證IRR，上述產品中，多數的保證IRR是負數，代表投保人要蝕錢，最差的情況是IRR低至-40%，言則，投保人1年蝕4成。

大多數短期儲蓄保險的產品設計，均對早期退保不利。唯獨Blue WeSave定息儲蓄保S2，容許投保人隨時拎錢，照樣有息賺，1年退保的保證IRR是正數2%，代表投保人依然有錢賺。這無疑為投保人增添彈性。若市況好轉，大家可能期望轉向投資回報較佳的工具，或者因其他急事需提取現金而要退保，保險公司亦不收手續費或罰款。由於保單不容許部分提取，投保人要拎錢，實際上要全單退保，若大家想盡享此產品的靈活性，可考慮分單投保，將總投保金額投放於數張保單。若將來退保，亦可按需要逐張保單提取現金，其他未退保的保單又繼續賺息，讓投保人靈活理財。

【儲蓄保險紅利實現率3大盲點　紅利實現率高於100%=無得輸？：按此

投保短期儲蓄　既可搵人亦可上網

短期儲蓄保險賣點是保證回報，利潤很低，向來不是大品牌保險公司及顧問力推的產品，所以市場上短期儲蓄保險產品選擇不多，限量供應，甚至只有熟客才買到。加上環球局勢不明朗，美國國債息率每況愈下，保險公司可能隨時將產品下架，再推出的短期儲蓄保險，就調低保證回報。

鑑於新冠肺炎，社交隔離漸成新常態。其實，本文提及的部分短期儲蓄保險產品，容許客戶自己網上投保，由申請到繳款均在綫上辦妥。當然，對於傳統保險公司的短期儲蓄保險，大家仍要找代理的保險經紀或顧問。

短期儲蓄保險保證回報比較【上一頁

以上資訊由10Life提供，僅供參考，其非銷售建議。 

 

【文章來源：10Life；原題：【收息攻略】邊份短期儲蓄保險嘅保證回報，高過定期存款？，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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