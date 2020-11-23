▲ 【滙豐股價】滙豐（00005）股價反彈沽貨時機？買滙豐的3種策略你要知

滙豐（00005）股價近月反彈，有散戶趁勢買滙豐賺了一筆。滙豐股價今早逆市靠穩，中午收報39.1元，距離40元關口只是一步之遥。買滙豐投資的散戶各有不同取態，想趁滙豐價股價低殘博反彈，或是博滙豐恢復派息，應採取什麼策略？

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滙豐股價經歷黑暗時期

對於持有滙豐控股的股東來說，尤其是持重貨，兼靠滙豐股息過活的股東們，兩個月前的這個時候，可能是最黑暗的一段時間了，因為滙豐受到一連串壞消息打擊，股價拾級而下，最低跌至9月23日的27.5元才見底（剛好跌穿了2009年金融海嘯後的28元世紀供股價）。

現在回看，滙豐股價低於30元的日子不太長，幾日後已回升上30元水平，最差也是在30元水平上落。

滙豐11月開始轉勢 低位反彈逾4成

而踏入11月，股價更明顯轉強，月中之後更兩次逼近40元的關口。以昨日收市價39.1元計，滙豐已經從27.5元低位反彈了42%，算是近期最強勢的藍籌股之一了。

明年初有望派保守股息

財務策劃師唐德玲指，兩個月過去了，滙豐的基本因素其實沒有多大變化，但她公布了一個稍為優於預期的第三季業績（因為撥備意外地減少），加上管理層放風，明年初有望恢復派一個「保守」的股息（有可能是2020年的末期息或2021年的首季度股息），這就觸發了投資者的憧憬。

當然，9月份時困擾滙豐的「不可靠實體清單」（中國對滙豐的指控），或滙豐打擊金融犯罪不力的指控（美國對滙豐的指控），都沒有進一步發酵，所以，滙豐股價終於有喘息機會。

另外，近期不斷有新冠肺炎疫苗的利好消息出台，令到市場憧憬疫情快將消退，新舊經濟股出現交替局面，即新經濟股回落，舊經濟股抬頭，而滙豐正是舊經濟股的龍頭，當然也起到「領軍」的作用。但現在預期滙豐可以從此一帆風順，似乎又太樂觀了。

投資滙豐的3種策略

1.靠滙豐股息過活的退休人士

首先是一批持重貨，並依靠滙豐股息過活的退休人士。這些人士當中，也可以分為主要靠滙豐和並不完全靠滙豐收息兩類。

主要靠滙豐股息過活的，唐德玲之前曾建議應該全數沽出，換入領展（00823）、港燈（02638）或香港電訊（06823）這類肯定派息的股票。

如果還未沽出滙豐，現在是很好的機會了，因為滙豐股價有反彈，止蝕的傷痛感會低一點。

2.有持貨能力的投資者

另一類股東也是持重貨，但暫時不需靠滙豐股息過活，也有持貨能力的。

唐德玲建議沽出一半，轉入增長股，以盡早追回部分失地，首選的換馬對象是騰訊（00700）和阿里巴巴（09988）。

同樣地，如果還未沽，現在是更好的時間，因為滙豐股價回升了，而騰訊和阿里巴巴的股價則回落了。

3.不靠滙豐股息度日的股東

至於不是持有太多滙豐，也不靠滙豐股息度日的股東，我是建議繼續持有，作為對滙豐的支持！

這一刻來說，這樣做已經有點回報，或者說有點安慰了。