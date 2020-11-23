  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2020大學畢業生就業能力排名　港4間大學上榜　僅中大排名升

個人增值 11:40 2020/11/23

分享：

2020大學畢業生就業能力排名　港4間大學上榜　僅中大排名升

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）上周公布全球大學畢業生就業能力排名2020，本港有4間大學上榜。惟香港科技大學、香港大學及香港理工大學排名均下跌，編制排名的人力資源諮詢公司認為本港大學整體排名下降，不排除受到最近在香港發生的社會事件影響。

【2021全球最佳城市排名 倫敦蟬聯榜首 香港排第幾？︰按此

上榜的250間大學分別來自43個國家，由各地進行全球招聘的僱主投票得出。今年全球排名十大，有7間去年已躋身十大，名單變化不大。全球首三甲繼續由美國院校囊括，依次為加州理工學院、麻省理工學院及哈佛大學；日本東京大學排名第6，為亞洲排名最高學府。

人力公司：或受社會事件影響

香港方面，除中大微升1位至第86位，其餘3間本港大學均下跌，科大位列第26位，較去年第10位，急劇下跌16位；港大排第48位，亦按年下跌13位；理大則排第129位，微跌4位。

THE引述編制排名的法國人力資源諮詢公司Emerging覆稱，留意到本港大學畢業生就業能力整體排名下降，不排除是受到最近在香港發生的社會事件影響，惟隨着新冠肺炎疫情肆虐全球，暫時難以剖析僱主改變投票的不同因素。

科大回應時引述6月的2019年度本科畢業生就業調查，近8成已就業的受訪畢業生之中，逾6成至少獲得兩個受聘機會。港大則指一直致力為學生提供優質教育，確信透過實踐未來計劃，致力成為亞洲世界級大學。

責任編輯：黃懌勤

欄名 : 職場百科

相關文章

【退休規劃】快樂退休要幾多錢？10大幸福城市+所需退休儲備一覽
2020/11/11
【退休規劃】快樂退休要幾多錢？10大幸福城市+所需退休儲備一覽
2021年全球最佳城市排名　香港急跌23位　倫敦蟬聯榜首
2020/11/17
2021年全球最佳城市排名　香港急跌23位　倫敦蟬聯榜首
Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市
2020/11/22
Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市

最新專欄文章 更多

【政府工】勞工處招聘二級勞工督察　起薪點達22,725元
今日
【政府工】勞工處招聘二級勞工督察　起薪點達22,725元
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
2020/11/22
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市
2020/11/22
Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市
【施政報告2020】消息︰《施政報告》擬助港青大灣區就業　月薪達1.5萬至2萬元
2020/11/19
【施政報告2020】消息︰《施政報告》擬助港青大灣區就業　月薪達1.5萬至2萬元
【政府請人】1823聘合約客戶服務主任　月薪達16,810元
2020/11/19
【政府請人】1823聘合約客戶服務主任　月薪達16,810元
就業 畢業 香港大學 哈佛大學 麻省理工學院 加州理工學院 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【政府工】勞工處招聘二級勞工督察　起薪點達22,725元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市
Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【搵工】6個工種疫市之下需求大　明年加薪幅度最高的工種係呢個
【搵工】6個工種疫市之下需求大　明年加薪幅度最高的工種係呢個
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【政府請人】1823聘合約客戶服務主任　月薪達16,810元
【政府請人】1823聘合約客戶服務主任　月薪達16,810元