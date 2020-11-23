▲ 2020大學畢業生就業能力排名 港4間大學上榜 僅中大排名升

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）上周公布全球大學畢業生就業能力排名2020，本港有4間大學上榜。惟香港科技大學、香港大學及香港理工大學排名均下跌，編制排名的人力資源諮詢公司認為本港大學整體排名下降，不排除受到最近在香港發生的社會事件影響。

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上榜的250間大學分別來自43個國家，由各地進行全球招聘的僱主投票得出。今年全球排名十大，有7間去年已躋身十大，名單變化不大。全球首三甲繼續由美國院校囊括，依次為加州理工學院、麻省理工學院及哈佛大學；日本東京大學排名第6，為亞洲排名最高學府。

人力公司：或受社會事件影響

香港方面，除中大微升1位至第86位，其餘3間本港大學均下跌，科大位列第26位，較去年第10位，急劇下跌16位；港大排第48位，亦按年下跌13位；理大則排第129位，微跌4位。

THE引述編制排名的法國人力資源諮詢公司Emerging覆稱，留意到本港大學畢業生就業能力整體排名下降，不排除是受到最近在香港發生的社會事件影響，惟隨着新冠肺炎疫情肆虐全球，暫時難以剖析僱主改變投票的不同因素。

科大回應時引述6月的2019年度本科畢業生就業調查，近8成已就業的受訪畢業生之中，逾6成至少獲得兩個受聘機會。港大則指一直致力為學生提供優質教育，確信透過實踐未來計劃，致力成為亞洲世界級大學。

責任編輯：黃懌勤