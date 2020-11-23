▲ 【政府工】勞工處招聘二級勞工督察 起薪點達22,725元

勞工處現招聘二級勞工督察，毋須大學學歷，中學文憑試5科取得2級成績即可申請，起薪點逾2.2萬元。

【人口普查招聘逾萬個職位 一文睇晒申請懶人包︰按此】

申請人應徵資格：

在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；

符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

操流利粵語；及

具有良好的人際關係和溝通技巧。

應徵者需進行《基本法》測試，測試的表現會佔其整體表現的一個適當比重。

職責範圍：

獨立巡查工作場所（有時須在辦公時間以外進行巡查），以執行勞工法例；

向僱主及僱員提供有關他們在勞工法例下的責任和權利的意見；

調查違反勞工法例的案件，蒐集充分證據，以便在法庭檢控違例者；及

與其他執法部門採取聯合行動，打擊非法僱傭活動。

薪酬：

總薪級表第9點（每月港幣22,725元）至總薪級表第21點（每月港幣42,545元）

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

網上透過公務員事務局網站；或

郵寄到「香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓16樓勞工處人力資源組」。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載，謹記在信封面註明「申請二級勞工督察職位」。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年12月4日晚上11時59分

責任編輯：曹佩鈞