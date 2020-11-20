【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎　送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站）

為慶祝香港迪士尼樂園15周年生日，迪士尼推出「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎，送出1.5萬張門票及150份酒店住宿。大抽獎由明日（11月21日）上午9時正開始登記，喜歡迪士尼的朋友千萬不要錯過！

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「Fun享奇妙夢想」全民大抽獎詳情：



報名日期：2020年11月21至30日



參加辦法：合資格香港居民可於活動網頁報名參加，即有機會獲得香港迪士尼樂園一日標準電子門票一張或迪士尼探索家度假酒店標準客房住宿一晚



參加資格：

持有身分證的香港居民

11歲以下參加者需持有香港出世紙及由本地學校發出的學生手冊，或附有相片的有效法律文件

獎品使用日期：由2020年12月14日至2021年3月14日（獎品酒店房間的入住日期不適用於2020年12月19至31日，2021年1月1至2日及2月12至16日）



公布結果：得獎名單於2020年12月9日於活動網頁內公布

受疫情影響，香港迪士尼樂園現正實施人數管制、健康及安全措施。所有入場人士進園時，必須通過體溫檢測及佩戴口罩。為控制訪客人數，訪客必須透過入園系統預約入園，訪客可於到訪前的7日內預約。

責任編輯︰曹佩鈞