Black Friday優惠　GIORDANO網店低至6折

由11月19至30日，GIORDANO網店推出Black Friday優惠，低至6折發售一系列精選貨品。同時，購物滿500元，即減100元優惠。

另外，在11月期間單次購物淨價滿800元，即可再獲得50元網店現金券作為額外獎賞。本月於GIORDANO網店累積消費金額最多的5位顧客，每人可獲贈1,000元網店電子獎賞禮券。

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撰文︰hket小編