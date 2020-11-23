  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Black Friday優惠　GIORDANO網店低至6折

精明理財 10:30 2020/11/23

分享：

由11月19至30日，GIORDANO網店推出Black Friday優惠，低至6折發售一系列精選貨品。同時，購物滿500元，即減100元優惠。

另外，在11月期間單次購物淨價滿800元，即可再獲得50元網店現金券作為額外獎賞。本月於GIORDANO網店累積消費金額最多的5位顧客，每人可獲贈1,000元網店電子獎賞禮券。

購物網站

撰文︰hket小編

 

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

KFC全桶盛宴早鳥優惠　聖誕節套餐9折
今日
KFC全桶盛宴早鳥優惠　聖誕節套餐9折
【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎　送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站）
2020/11/20
【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎　送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站）
OK便利店推週年感謝祭　會員專享買一送一優惠
2020/11/20
OK便利店推週年感謝祭　會員專享買一送一優惠
阿布泰推網店優惠　精選產品低至55折
2020/11/20
阿布泰推網店優惠　精選產品低至55折
【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版　每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈
2020/11/19
【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版　每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈
著數優惠

上一篇文章

【私人貸款】天星銀行airstar推貸款優惠　60日免息免供還款期

下一篇文章

KFC全桶盛宴早鳥優惠　聖誕節套餐9折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎　送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站）
【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎　送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站）
【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝開園15周年　港人專享$688入園2次優惠（附購票連結）
【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝開園15周年　港人專享$688入園2次優惠（附購票連結）
【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？
【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？