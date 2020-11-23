Black Friday優惠 GIORDANO網店低至6折 精明理財 10:30 2020/11/23 分享： 由11月19至30日，GIORDANO網店推出Black Friday優惠，低至6折發售一系列精選貨品。同時，購物滿500元，即減100元優惠。 另外，在11月期間單次購物淨價滿800元，即可再獲得50元網店現金券作為額外獎賞。本月於GIORDANO網店累積消費金額最多的5位顧客，每人可獲贈1,000元網店電子獎賞禮券。 購物網站 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 KFC全桶盛宴早鳥優惠 聖誕節套餐9折 今日 KFC全桶盛宴早鳥優惠 聖誕節套餐9折 【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎 送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站） 2020/11/20 【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎 送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站） OK便利店推週年感謝祭 會員專享買一送一優惠 2020/11/20 OK便利店推週年感謝祭 會員專享買一送一優惠 阿布泰推網店優惠 精選產品低至55折 2020/11/20 阿布泰推網店優惠 精選產品低至55折 【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版 每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈 2020/11/19 【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版 每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈 著數優惠