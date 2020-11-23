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KFC全桶盛宴早鳥優惠　聖誕節套餐9折

精明理財 09:00 2020/11/23

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KFC推出「全桶盛宴」，於12月15日或之前訂購全桶大餐，即可享有9折早鳥優惠。另外，外賣自取可享額外全單85折優惠，換言之，優惠高達77折！

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撰文︰hket小編

欄名 : 消費錦囊

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