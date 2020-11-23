KFC全桶盛宴早鳥優惠 聖誕節套餐9折 精明理財 09:00 2020/11/23 分享： KFC推出「全桶盛宴」，於12月15日或之前訂購全桶大餐，即可享有9折早鳥優惠。另外，外賣自取可享額外全單85折優惠，換言之，優惠高達77折！ 預訂網站 ▼點擊圖片放大 +3 +2 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎 送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站） 2020/11/20 【迪士尼優惠】香港迪士尼15周年推全民大抽獎 送1.5萬張門票及150份酒店住宿（附抽獎網站） OK便利店推週年感謝祭 會員專享買一送一優惠 2020/11/20 OK便利店推週年感謝祭 會員專享買一送一優惠 阿布泰推網店優惠 精選產品低至55折 2020/11/20 阿布泰推網店優惠 精選產品低至55折 【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版 每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈 2020/11/19 【ZA bank 優惠】眾安ZA Card推實體版 每筆綫下消費可參加大抽獎 最高贏200%現金回贈 【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝開園15周年 港人專享$688入園2次優惠（附購票連結） 2020/11/19 【迪士尼優惠】香港迪士尼慶祝開園15周年 港人專享$688入園2次優惠（附購票連結） 著數優惠