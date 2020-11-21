【移民加拿大】港男移民多倫多30年　開專頁教路DIY移民加拿大　最快捷方法係……

加拿大政府最近宣布移民新措施，吸引港人移居當地，引起港人熱議。80後男生Peter移民加拿大30多年，於2017成立「楓之谷-加拿大移民，回流，團聚」Facebook專頁，為想移民加拿大的人士提供實用的資訊，他更分享及教路如何快速移民加拿大。

加拿大推新政策助港人移居加國，按【下一頁】

▲ 「楓之谷—加拿大移民，回流，團聚」的版主Peter，成立FB專頁純為資訊交流，主張港人以DIY形式移民加拿大。

Peter於90年代跟隨父母移民加拿大，其後見同輩友人不斷回流香港。「可能之後覺得加拿大發展空間不大，97年回歸後，香港好似無事，我那時沒走而留在加拿大。時至2016年年尾，發現有人想以配偶團聚方法返加國，故在2017年開了『楓之谷』這WhatsApp Group，起初僅以回流團聚經驗作分享，記得當時僅有10多人，但友人互相介紹下，人數愈來愈多。後來發現內地人在多倫多都以WeChat Group分享相關資訊。我們其後便開了現在的Facebook專頁，隨着香港時局不穩，由百幾人到今天9,000多個followers。」

▲ Peter身處安大略省，該省一向好山好水，距離多倫多以外，也有很多優美自然景色。

20歲至50歲 各有移民加國渠道

Peter說成立FB專頁純為非牟利的資訊交流，主張以DIY形式移民加拿大，並為谷友解答移民問題，笑言無形中得罪了不少移民顧問。「無論你是20歲到50歲，都可移民當地。若20至30歲左右，先可去一個名為CRS Calculator（Comprehensive Ranking System，即加拿大綜合排名系統）的網址，看自己有多少分，以申請特快通道，即Express Entry申請移民。可用香港經驗、語言能力、年齡等，去計算聯邦特快通道的分數。最近其門檻約要470分，已經算好高。如果夠分的話，不用讀書或在加拿大搵工，就可以移民，這是最低廉的移民計劃。」

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但Peter也表示，35歲以上用特快通道的成功率會較低，除非你是高學歷及高語言能力人士。「470是入門分數，屆時年齡每加1歲就要減5分。」因此Peter推介想移民加拿大的另一方法，正是讀書移民，適合30歲至40歲人士，在他的Group內亦有不少成功案例。

「即是到認可的學院，讀兩年或以上的課程，如商科、廚藝、工商管理、工程、IT等都可以，最緊要可向移民官解釋到你為何去讀書。加拿大提倡lifelong learning，50歲都可以，有學校收就得，學生簽證也沒年齡限制。」

▲ 加拿大四季分明，免費靚景隨處可擁有。

讀書移民 不限年齡

Peter說，兩年的課程只需約3.5萬至4萬加元（約20萬至24萬港元）左右，之後再找工作。學生簽證持有人做滿1年全職0/a/b類工作（一星期30小時），夠最接近Express Entry（EE）的分數，就可申請加拿大聯邦EE CEC（Canadian Experience Class）提名。有部分香港人會到曼尼托巴省（Manitoba，簡稱曼省）、薩克其萬省（Saskatchewan，簡稱薩省）或愛德華王子島省（Prince Edward Island）等地方，因門檻較低，做6個月至1年工作就可進入省提名通道，提名成功後繼而入紙聯邦政府拿永久居民身份。

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所謂的省提名，是該省需要某些專業人士或技術移民，跟聯邦拿了一些配額，讓他們定居以創造經濟效益。「由讀書到拿永居資格，像打機般逐級上去。」Peter說，成功被省提名後就自動加600分入EE個人檔（EE Profile），那就很大機會得到永久居民身份，不用繳付巨額中介費予移民顧問。「若你拿百多萬港元來，撇除兩年約4萬元加幣（約24萬港元）的學費，另加租屋費、用車、生活費等（預算每月2.4萬港元）已好夠使。另外，學生簽證持有人可以上學時返1一星期不多於20小時的兼職，Sem-Break可以返全職，去擴闊人際網絡和後續工作安排。」

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▲ 遊艇在加拿大很普遍，春夏季節會看到艇主四圍揸到不同的湖及河遊玩。

配偶可申工作簽證 再經省提名移民

加拿大卑詩省又如何？Peter說：「省內也有特定的學院提供一些IPG（International Post-Graduate）課程，包括30多種碩士課程，讀完不用找工作，畢業後直接被提名成為永久居民，這是較少人提到的。」

值的一提的是，Peter說申請學簽的配偶，還可申請配偶工作簽證（SOWP），讓他們找工作之餘，也可以進入該省提名通道。「大多數省份，其子女也可讀書，幼稚園以至中學也是學費全免。」

▲ Peter目前與太太及兩個兒子定居多倫多，一個讀幼稚園一個讀學前班。「後者學費預1,300加幣/約7,700港元1個月。」

【原文︰80後港男紮根多倫多30年 開Group助港人DIY移民加拿大】