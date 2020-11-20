拆解港島香格里拉酒店 Petrus Wine Dinner 每位$34,888之謎

▲ 一餐飯每位$34,888，可能你會覺得貴，但認真計起上來，真的很超值！

香格里拉集團首次舉辦一連5日（11月24-28日）的「香格里拉美酒節」，打響頭炮是港島香格里拉大酒店Petrus舉行的6週年致臻名酒晚宴，但一餐飯每位承惠$34,888！不是吧？！這可以是一個人一個月的薪金啊！究竟條數點計？為你拆解。

Shangri-La Iconic Wine Dinner Wine List

1. Champagne Bollinger, RD, France, 1985 (Magnum)

2. Bassermann-Jordan, Riesling, Ruppertsberger Reiterpfad, Auslese, Pfalz, Germany, 1963

3. Maison Leroy, Meursault, 1er Cru, Les Perrieres, Burgundy, France, 1966

4. Domaine de la Romanee-Conti, Richebourg Grand Cru, Burgundy, France, 1971

5. Domaine de la Romanee-Conti, Echezeaux Grand Cru, Burgundy, France, 1988

6. Domaine Emmanuel Rouget, Vosne Romanee, Cros Parantoux, Burgundy, France 1989

7. Petrus, Pomerol, Bordeaux, France, 1971

8. Chateau La Mission Haut-Brion, Pessac Leognan, Bordeaux, France, 1959

9. Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, Bordeaux, France, 1959

10. Chateau d'Yquem, Sauternes, Bordeaux, France, 1955

11. Pereira, d'Oliveira, Madeira, Boal, Portugal, 1908

當晚總共有11款酒、7道菜，由城中著名大廚Uwe Opocensky（港島香格里拉大酒店行政總廚）主理，大家不用擔心，一定不會令你失望，而且驚喜連連。那麼葡萄酒呢？原來最貴的，竟然不是DRC（Domaine de la Romanee Conti），而是沒有Lafite那麼出名的La Mission Haut Brion（$53,300），而且還要是1959年。據香格里拉集團區域葡萄酒項目助理副總裁兼Master Sommelier Yohann Jousselin表示，他熱切期待再試La Mission Haut Brion，因為如無意外，這是他試過的1959年的波爾多酒中最佳的演繹。

第二貴也是1959年的Mouton Rothschild，如果要買走也要$53,000。Yohann說經過那麼多年，許多50年代的出品已失卻平衡，但這兩枝59年的波爾多酒仍然很「年青」，充滿生命力，相信會有一番「龍爭虎鬥」。

▲ Mouton Rothschild（右）知名度高，一般人也認識，但如果是飲家，也絕對不會錯過La Mission Haut Brion（左）。（圖片：酒店提供）

至於屈居「季軍」是DRC，可能因為不是1959年的老酒，而是1971年的Richebourg Grand Cru，單枝也要賣$38,600。因此，計起來，$34,888也不是很昂貴，隨便在三甲挑一枝，已經超越這價錢，何況還會配菜，而且席設Petrus呢！

▲ Domaine de la Romanee-Conti, Richebourg Grand Cru, Burgundy, France, 1971（圖片：酒店提供）

其實酒單中，這些50、60、70、80年代的舊酒，究竟從何而來？據Yohann表示，有些是直接從酒莊入貨，但大部分是由收藏家酒窖中購入，這樣搜羅也花了1年時間。「如果要我揀兩個德國酒莊，Bassermann Jordan一定是其中之一，這1963年的Auslese, Ruppertsberger Reiterpfad就是從酒莊直接購入，坊間難尋。」

▲ Bassermann-Jordan, Riesling, Ruppertsberger Reiterpfad, Auslese, Pfalz, Germany, 1963（圖片：酒店提供）

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因此，以為$34,888一位一餐飯，乏人問津？錯！只限10位的晚宴一早已爆滿，向隅的或許參加「香格里拉美酒節」其他活動吧！分別在集團旗下的3間酒店－－港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店和香港嘉里酒店舉行。由於反應熱烈，大部分名酒晚宴已滿座，尚餘3場美酒展、品酒會及Sparkling Sundown 的門票。詳情可參考這網址：https://www.shangri-la.com/tc/dlp/shangrila-festival-wine/