▲ 【危疾保險】疫情收入不穩 將儲蓄危疾轉保為純消費危疾 是否不智？

疫情衝擊經濟下，很多市民收入變得不穩，有讀者想削減支出，問應否將現時的儲蓄危疾保險轉保為純消費危疾，待日後收入穩定後再重新加額。筆者認為這是其中一種理財謬誤。

危疾保的設計本身就是一份在生收入保障，並不是純粹用作治病。

有人可能覺得奇怪，明明產品名稱寫是危疾保，但偏偏不是用作醫病，到底是哪裏出錯了？大家想深一層就會明白，當不幸患上疾病時，基本上會失去工作、失去收入，但患病者仍然需要供樓、養車、交家用、交學費、清還卡數等等，如果你用自身的儲蓄每月支付以上所有支出，相信好快就會「乾塘」，此時危疾保的賠償金就可以發揮作用，對冲疾病所帶來的收入風險，用作紓緩短期所帶來的現金流負擔，從而避免家人生活質素下降、子女輟學、銀主盤等極端風險。

真正用作醫病的是「住院及手術保障」，或俗稱醫保，以較低廉的保費將健康風險轉嫁予保險公司，以實報實銷的形式賠償醫療支出。

所以，危疾保及醫保在保障功能上並沒有重複，反而是互相補足，兩者缺一不可。

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消費型危疾保 VS 儲蓄型危疾保

但在保費上兩者便有較大差異，特別是儲蓄型危疾，隨時比消費型醫保貴4至5倍，其保額卻被鎖了上限，相比之下讀者自然覺得儲蓄型危疾唔抵買，便轉而考慮消費型危疾，甚至只購買單一醫保便算。

而所謂「儲蓄成分」，其實即是將額外保費放在保險公司投資，讓她為你「操盤」爭取較佳回報，然後向你「分紅」，令產品「一物二用」。

要判斷危疾產品是否抵買，不應只着重保費，應該多集中在保單條款及賠償細則，認清保障範圍及不保事項，再根據自身的需要及財力選取合適產品。

儲蓄型危疾保 多次賠償

消費型危疾由於不是保險公司的主流產品，沒有刻意優化其賠償條款，令賠償定義多停留在20至30年前，相比現今新式危疾保會較難觸發賠償。由於保費較便宜，消費型危疾幾乎不可能作多次賠償，包括早期、延續及復發保障，否則保險公司可能會因此而虧損，但現時疾病漸趨年輕化，即使痊癒後仍有復發機會，只有單次賠償的話很難為人生提供足夠的收入保障。

相反，儲蓄型危疾是現時保險公司的拳頭產品，保險公司加入不少增值元素，例如保障先天性併發症、早期病症、良性病變、癌症及中風及心臟病的復發賠償等等，令保單可以作多次賠償，減低受保人康復後「有錢都買唔到保單」的風險；而且保單所派發的周年紅利（非保證）有助對冲通脹風險，保護賠金將來的購買力。

最重要一點，即使將來患病時未能成功觸發保險賠償，受保人都可以透過退保程序，取回部分及全數保單價值，以應付燃眉之急，攻守兼備。

【原文︰消費危疾保 保障度有限】（收費文章）