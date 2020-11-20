▲ 【手機市場】榮耀手機歸國有 民營小米（01810）路難行？

美國政府制裁中國華為技術公司，直接促使中國政府出手介入內地手機產業。本周初一間由深圳市政府控制的公司，聯同30多家手機產業鏈的供應商，宣佈接管榮耀手機的全部股權。這代表榮耀已成為一家國企控股的手機品牌， 這對民營為主的手機產業來說，突然多了一個由阿爺支持的對手，實在令業者寢食難安，難怪消息公布後小米集團（01810）股價應聲下挫了。

華為受美國制裁寧壯士斷臂

華為因為受美國制裁而令手機業務發展陷入困境，特別是未來的5G手機，在自家處理器無處可生產的情況下，賣一顆少一顆，令近日推出的Mate 40系列成為了愛國者追捧的對像，可惜這些炒賣對華為的業務並無實質幫助。而

為了保住華為手機的燈火，華為集團決定將子品牌榮耀獨立出售，買家為深圳市政府持有的深圳智信新信息技術公司，這家公司由深圳國資委全資控股的深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%。

該基金的出資人包括北京松聯科技有限公司等在內的30餘家榮耀代理商、經銷商。

未有透露出售榮耀交易作價

華為並沒有公布今次交易的作價，之前儘管有傳作為100億元人民幣，但現今接手者為國企，外人無從得知交易詳情。

據報華為會派出多名主管手機業務及供應鏈的高層過檔榮耀，包括華為消費者業務首席運營官萬飆將出任新榮耀董事長、榮耀總裁趙明、華為產品線副總裁方飛、華為消費業務中國區零售管理部部長楊健等。連同基層員工將有6,000人加盟新榮耀。

這樣安排相信可確保榮耀繼續以一家不附屬於華為的華為子公司方式運作，儘管控股權改由國企持股，但榮耀內部的運作相信仍然按照華為的一套，加上手機開發藍圖一早已定好，榮耀在短期內相信仍會充滿濃濃的華為味。

當然，日後榮耀若要獨立起來，就必須使用非麒麟的手機晶片及換掉華為的EMUI系統。

榮耀變國企 手機晶片有隱憂？

但問題是，榮耀現在變成國企，能够繼續對外採購高通、聯發科等手機晶片嗎？皆因榮耀以往都是用華為麒麟晶片，未來又會否跟華為一樣無晶片可用呢？

現時榮耀作為華為的子品牌，銷量當然會受華為制肘，但榮耀本身主打低價產品，與華為近年走向高端各走各路，令華為在中國手機市場穩佔半壁江山。

日後榮耀獨立後，可望進一步拓展高端產品，這樣必然會影響其他手機品牌的部署，包括小米、OPPO、vivo等。當中小米所受的潛在影響不可謂不大，因為小米會把紅米獨立出來，或多或少都是因為榮耀的成功。

近年紅米以低價旗艦定位成為小米衝銷量的前鋒，也經常與榮耀打口水戰刺激產品能見度。面對易手後的榮耀，小米的雷軍準備好了嗎？