▲ 【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位 一文睇晒入職條件、人工、申請時間

明年的6月底至8月就是2021年人口普查，政府統計處現正招聘多個職位，包括統計員、工作站助理、覆核員等，酬金介乎8,967元至23,249元，合共約1.3萬個非公務員合約職位。獲初步聘任的申請人須接受入職陪訓。市民可於即日起至12月31日，於指定網站遞交申請。

招聘職位

（1）組長（約1,100個）

（2）覆核員（約1,000個）

（3）統計員（約10,000個）

（4）統計員（人口普查服務中心）（約1,400個）

（5）工作站助理（約300個）

入職條件

申請人於獲聘時必須已成為香港永久性居民，並必須能書寫暢順中文或英文、能閱讀中文及英文，以及操流利粵語及英語。如申請人曾擔任2021年人口普查的測試性統計調查或2016年中期人口統計的外勤工作，或曾在過去5年內在政府統計處進行的其他住戶統計調查中擔任外勤工作，可獲優先考慮。

各職位要求學歷或條件︰

（1）組長︰

本地在職中學、小學教師及教學助理

（2）覆核員︰

全日制經本地評審學位課程的學生

（3）統計員、（4）統計員（人口普查服務中心）及（5）工作站助理︰

全日制經本地評審學位或副學位課程的學生

職位工作時間及酬金

▲ 職位詳情

職位申請時間︰即日起至12月31日下午6時正

申請人須登入「2021年人口普查網上職位申請系統」網站遞交申請，按此。

入職陪訓

初步入選的申請人須在「網上告示板」完成網上習作。網上習作以及面試（暫定）表現得分較高的申請人會初步受聘並獲安排參加基本培訓。有關結果暫定於2021年4月尾前公布。

獲初步聘任的申請人（工作站助理職位除外）必須出席所有培訓課程，為期約16小時。課程將涵蓋工作所需的知識及技巧。基本培訓課程暫定於5月尾或6月初進行，而複修課程將於聘用日期前一星期內進行。

親身到政府統計處指定地點出席培訓課程的申請人會獲發額外培訓津貼，金額為每小時46元。

暫定培訓日期

▲ 基本培訓課程時間表

更多人口普查2021的詳情︰2021年人口普查官方網站

責任編輯︰陳啟昌