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RCEP利好東亞地區經濟　料人民幣滙價走強

理財學堂 11:00 2020/11/22

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RCEP利好東亞地區經濟　料人民幣滙價走強

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）協議在此時刻達成，對中國而言時機相當合適。回顧奧巴馬年代，美國曾推出「跨太平洋夥伴關係貿易協議」（TTP）。當時，美國是想用TPP在貿易上孤立中國。但特朗普上台後，特朗普在2017年便退出了TPP。

假如拜登有機會成為下任美國總統，他很可能將會重新加入TPP，捲土重來打壓中國。不過，現在中國已與東盟等14國達成了RCEP，日後美國就是重啟TTP，要對付中國相信也會變得困難。再者，就是拜登上台，由於他首要任務是處理好美國國內的疫情，相信也難即時重啟TTP。

【拜登當選對金融市場的8個影響︰按此

美元領導地位將受挑戰

透過RCEP，可預見東亞地區的經濟將變得更繁榮，而中國作為區內龍頭，相信貿易將可愈做愈大。過去歷史告訴我們，哪一國家的貿易能做到最大，哪國家的貨幣將成為全球最多人使用的貨幣，並自然成為全球主要貨幣之一。過去荷蘭如是、英國如是，現在的美國亦如是。所以，透過RCEP，往後人民幣對美元領導地位的挑戰料將更為激烈。

現時關注點是中央何時推出電子化人民幣。一旦推出，而假如電子化人民幣又能成為RCEP區內的主要交易貨幣，屆時可想像人民幣滙價將變得更強。相反，隨着美元的全球領導地位逐步失去，美元將有機會不斷走弱。

 

（節錄）

【原文︰RCEP有利人民幣走強（收費文章）】

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙走勢

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