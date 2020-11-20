【保險保障】保單漏報病歷　會有甚麼後果？

保險能為我們生活中的突發事故及其他風險提供財務保障。為了避免「得物無所用」，投保人要注意甚麼呢？

保險顧問Dave為客戶Kathy處理住院保障的投保，在填報「健康聲明」時，Kathy表示自己健康狀況良好。保單獲批核後，Dave給Kathy送上保單，言談間，發現Kathy因工作壓力而有焦慮症，並服用醫生處方的藥物以紓緩緊張。Dave即時建議Kathy通知保險公司漏報了有關的資料，Kathy卻有所迴避。

問︰我只是精神緊張而已，沒有必要申報吧？



答︰保險合約乃建基於信任，保險公司相信投保人於投保時所提供的資料全屬準確和真實，這亦稱為「最高誠信」原則。基於這個原則，保險公司會根據客戶所提供的資料進行核保，若客戶漏報過往重要的健康狀況或病歷，便屬違反了「最高誠信」的原則。



如未能肯定某些資料是否重要和是否須申報，最好還是先向保險公司披露，因為沒有披露的資料有機會影響整個核保決定。因此，Kathy應立即通知保險公司有關漏報了的健康狀況。

問︰漏報病歷會有甚麼後果？



答︰沒有披露健康資料或病歷有可能令保險公司無法公平及準確地作出核保決定，有機會導致保障失效，又或對日後進行索償造成影響，甚至無法獲得賠償。

問︰保險公司會如何處理有關漏報病歷的情況？



答︰一般情況下，保險公司會要求客戶重新申報健康狀況、過往病歷，以及曾進行的任何檢驗等，以重新核保。而保險公司在重新批核保單時，會考慮下列各點：

沒有披露的資料是否屬於「重要事實」，會否影響保險公司接受或拒絕承保該項風險的決定，或者如何釐定保費和保險合約的條款及條件；

於投保時，投保人是否已知道有關事實；

在正常情況下，預期投保人透露有關資料是否合理。

問︰若保險公司覆核風險後，要求增加健康特別保費或加入不保事項，我該怎麼辦？



答︰倘若重新核保後，保險公司要求提高保單的保費水平或加入不保事項，會安排保單持有人以書面確認新條款，以及交回所需保費。Kathy可以選擇接納新保單；如果不願接受重新核保後的條款，該保險合約會被撤銷。

為免因遺漏填報「健康聲明」而頓失保障，在填寫投保申請書時，必須如實披露有關資料及「重要事實」，以確保保單有效。