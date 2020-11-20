周秀娜中學做兼職賺零用　儲第一桶金付首期為家人建安樂窩（立即睇片）

周秀娜（Chrissie）出道逾10年，由模特兒到演員，一路走來不易，當中亦付出不少汗水及努力。由於家境不算富裕，Chrissie中學已經做兼職賺零用錢，更先後做過不同工作。自小深明金錢的重要性，即使入行後收入增加，也沒有改變理財態度。

賺錢為家人建立安樂窩

出道成名，為Chrissie帶來不少收入。由於以往和家人租樓住，Chrissie一直渴望可以為家人找個安樂窩。「當時的目標是，如果我儲到一筆錢的話，就一定要買層樓和家人住。」出道約兩年後，她已經成功儲到首期。她直言當時很幸運，可以找到一個合適的居屋單位，足夠一家六口居住。

由於藝人的職業特性關係，不時會受到傳媒的追訪。為免家人受騷擾，Chrissie其後決定搬出來自住。

再次置業 冀媽媽放心

Chrissie於兩年前再度置業，原因是想讓媽媽放心。「媽媽一直認為，在香港無論如何都要有一層樓，有單位在手好過不斷租樓。」她表示，當時購入樓花單位，呎價比現成的新樓便宜不少，亦符合她個人預算，故果斷購入單位。不過，新居與父母居住地相距甚遠，最終她決定把單位出租，改為租住一個鄰近父母的單位。

Chrissie個人就認為最好的投資就是買磚頭，「無論遇到甚麼環境，樓價、租金都好似不會跌。」雖然稱物業是最佳投資，但面對「疫」市亦不敢貿然入市。在「疫」市之下前景不明朗，加上考慮到沒有多餘資金，故暫時沒有打算購入新物業。「如果在這個時間買磚頭，我很不甘心，因為樓價仍然沒有回落。」

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積穀防饑習慣 減疫情影響

疫情持續近一年，宣傳活動、廣告等工作機會大減，幸好Chrissie一直有積穀防饑的習慣，較少受到疫情影響。她坦言要確保自己有多餘的資金才會投資。「就算放幾年，都不會急着要拿出來。」因為演藝行業的收入極為不穩定，她會把收入的40%用作儲蓄、30%則為個人、生活及家庭開支，餘下的錢用以應付不時之需。

除了磚頭之外，Chrissie直言自己傾向投資穩陣及低風險的投資產品，如債券及基金。在基金方面，更會選擇與地產相關的基金，原因與她偏愛磚頭相似：「好像不論發生甚麼事，樓價永遠都不會下跌，好像香港的樓價一樣。」

場地提供：Metro Workspace - Despacito （Central II）

記者︰曹佩鈞