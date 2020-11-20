▲ 唔鍾意份工想辭職炒股日賺2千得唔得？ 先創造穩定現金流

香港人工作忙碌，經常OT，唔少人有精神壓力，所以「唔使DO」，幾乎係大部分香港人嘅願望。有網民喺討論都訴苦，話工作壓力大，想唔撈兼轉全職炒股賺錢，目標係日賺2千蚊。

有網民喺討論區發帖，話自己月入3萬8，但因為工作壓力太大，想趁𠵱家擁有80萬現金，辭職唔做轉為全職炒股，問做Day trade（即日鮮）搵食可唔可行？仲話目標日賺2千蚊，當係供樓、食飯、生活費。結果係大部分網友都潑佢冷水！

先幫樓主計一計數，樓主想日賺2千，夠供樓、食飯、生活費，要留意，365日唔係每日係交易日，但佢辭份正職，理論上無交易日即係無收入，咁交易日嘅收益就要足夠補充假期嘅空日收入，咁佢1年回報即係以下咁計︰

1年總回報︰$2,000 x 365日=73萬 年回報率︰73萬/80萬=約92%

年回報要有92%，我諗好多人睇到都嚇親。就算係股王騰訊 （00700） ，5年總回報係約270%，每年平均回報只係54%。樓主希望嘅每年投資回報，我諗好多就算係基金經理級人馬，都難以連續幾年兼穩定地達到。

▲ 騰訊 5年總回報係約270%。

「退潮時就知道誰在裸泳」

除了回報，投資市場嘅風險有玩開投資開嘅都會明，更何況係即日鮮？大牛市個個都係股神，但到波動市就見真章，隨時係呢啲時間輸返晒，熊市時更可能輸身家，就好似巴菲特所講，「退潮時就知道誰在裸泳」。邊個夠膽講炒股無輸過？投資，特別係短炒，心理壓力好大，平時講就講追漲殺跌，但埋位嗰時，血壓飆高、頭昏腦脹，一時衝動做錯投資決定都話唔埋。諗下當收入只係靠炒股，做錯決定即係嗰日無人工。

投資市場不乏投資高手，不過平凡人，好多嘢唔識、無基礎、無方法，喺投資市場面前同賭大細無分別。

人到中年拎500萬身家炒股 你準備好市場新生態未？

滾大資金 靠被動收入過活

近年比較多人講財務自由、辭職唔撈，咁無正職收入就好靠被動收入，不過得嗰80萬，被動收入又唔夠樓主原本份人工咁多。假設一年6厘息，80萬只係收得48,000蚊，除開12個月，每個月得4千；如果本金係800萬，就1個月可以收4萬蚊息，結果就變得好唔同了。都係嗰句，本少就唔好講咩財務自由、靠被動收入住喇！

【財務自由】得嗰一百幾十萬 學咩人講現金流呢？

因為返工壓力大，其實應該從個人着手，轉另一份工，改善自己環境，辭職唔撈亦唔係上策，而且樓主仲要供樓，本身係一項負債。又或者，轉一份人工無咁高嘅工，但較為輕鬆的，而且有自己嘅空閒時間，令你可以開始學習投資，從小小本金開始，學下接觸投資市場。再為自己訂下目標，將80萬本金，透過自己已掌握嘅投資方法，滾大到可以靠被動收入過活，到時先諗辭職唔撈喇。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。